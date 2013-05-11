بهزاد گلبن، پسر زنده یاد محمد گلبن در گفتگویی با خبرنگار مهر خبر درگذشت این کتابشناس فقید را تایید کرد وگفت: پدرم شب گذشته حوالی ساعت 8:30 دار فانی را وداع کرد.

وی افزود: پدرم از چند ماه پیش، پس از سانحه مغزی که برایش پیش آمده بود با عوارض این بیماری دست به گریبان بود که در این اواخر هم حالش نسبتا بهبود یافت، اما در دو سه روز گذشته دوباره حالش وخیم شد و با اینکه پزشکان هم بر بالین او حاضر شدند و به ما گفتند که حالش خوب می شود، متاسفانه پس از چند ساعت حالش دوباره وخیم شد و فوت کرد.

وی درباره مراسم تشییع زنده‌یاد محمد گلبن نیز گفت: ما پیکر پدر را به بهشت زهرا منتقل کرده‌ایم ولی هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که او را از منزل تشییع کنیم یا در همان بهشت زهرا مراسم خاکسپاری را انجام دهیم. با این حال مراسم تشییع فردا صبح برگزار می‌شود.

بهزاد گلبن همچنین با بیان اینکه پدرم کارهای مربوط به تهیه مزار برای خود را در قطعه هنرمندان بهشت زهرا انجام داده بود، گفت: ظاهرا این روال تغییر کرده و در حال حاضر امکان خاکسپاری او در قطعه هنرمندان فراهم نیست و به احتمال زیاد پیکر او در قطعه نام آوران به خاک سپرده خواهد شد.

فرزند این کتاب‌شناس فقید همچنین اعلام کرد: مجلس ختم محمد گلبن از ساعت 18 تا 19:30 روز سه شنبه هفته جاری در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می‌شود.