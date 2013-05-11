وجود مبارك حضرت زهرا (س) نشان دهنده ارزش و مقام زن در دين مبين اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جمع خواهران پاسدار و بسیجی استان کردستان با اشاره به مقام حضرت زهرا (س) در نزد خداوند و پيامبر (ص) اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) و ذريه ايشان خير كثير خداوند براي همه عالميان و بشريت است و رفتار پيامبر (ص) با دختر خود نشان دهنده عظمت و جايگاه بانوي دو عالم در نزد پيامبر (ص) است.

وي با اشاره به مقام شامخ زن در اسلام افزود: خداوند انسان را اشرف مخلوقات قرار داد و بني آدم را كرامت بخشيده است و زن و مرد بر يكديگر برتري ندارند و ملاك برتري نزد خداوند تقوا است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: تنها نسلي كه از پيامبر گرامي اسلام (ص) باقي ماند، فرزندان حضرت زهرا (س) بود و وقوع و دوام انقلاب اسلامي ايران و عزت و افتخاري كه نصيب ايرانيان شده است نيز از بركت وجود دوتن از فرزاندان حضرت زهرا (س) يعني امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی به زوج بودن تمامي آفريدگان خداوند اشاره كرد و یادآور شد: خداوند براي زن يا مرد بودن ارزش خاص افتخاري قرار نداده است چون در نظام طبيعت بايد اين گونه باشد و زوجيت ملاك ارزش نيست و اين در نظام آفرينش براي اين است كه همديگر را كامل كنند و رشد کنند.

حجاب برای حفظ ارزش زن است

وي در بخش دیگری از سخنان خود حجاب و عفاف را براي حفظ ارزش زن دانست و بیان کرد: دنياي غرب اكنون درصدد تغيير ارزش هاي انساني است و در دنياي مادي غرب يك جنس بر جنس ديگر برتري دارد و لو اينكه با تبليغات پوشالي خود چيز ديگري را نشان مي دهند.

نماینده ولی فقیه در کردستان به پشت پرده آزادي زنان در اروپا و آمريكا اشاره كرد و گفت: به كار گرفتن زنان در جامعه و در كارخانجات به اين دليل است با يك عنوان آزادي آنها را به زير كار بكشند و خودشان بر زنان سروري كنند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودي افزود: جايگاه زن در دنياي مادي تا حدي پايين آمده است كه به كالا تبديل شده و يكي از پر درآمد ترين تجارت ها در دنيا تجارت زنان است و اين دنياي متمدني است كه از آن صحبت مي كنند و اين جايگاهي است كه زن در جامعه مادي غربي دارد در صورتي كه در اسلام جايگاه زن و مرد تفاوتي ندارد.

وی به اختلاف ماهوي زن و مرد اشاره كرد و ادامه داد: بدترين توهيني كه جهان مادي و غرب به انسان مي كند اين است كه انسان را تابع حيوان قرار داده و انسانيت خود را فراموش كرده اند و به همين دليل بسياري از تبليغات خود را بر روي اين محور قرار داده است و نتيجه اين حيوانيت چيزي است كه ما در دنياي غرب مي بينيم.

نماينده ولي فقيه در كردستان یادآور شد: در اسلام زندگي انسان ها براساس اختلاف ماهوي زن و مرد تنظيم مي شود، يعني نوع رفتار، گفتار و پوشش براساس اين اختلاف متغیر است.

معنویت در سبک زندگی اسلامی، انسان را به کمال می رساند

حجت الاسلام حسینی شاهرودي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در مورد سبك زندگي بیان کرد: سبك زندگي بشريت اگر سبك زندگي اسلامي شود در تمامي جوانب زندگي او تاثير گذار خواهد بود و معنويتي كه در اين سبك زندگي وجود دارد انسان را به كمال مي رساند.

وی به نقش سپاه و بسيج در كشور اشاره كرد و گفت: بسيج مستضعفين و سپاه پاسدارن فقط يك نيروي نظامي نيست و در هر جايي كه انقلاب اسلامي تهديد شود حافظ و پاسدار انقلاب است چه در جبهه هاي فرهنگي و چه در جبهه هاي نظامي و اين تكثر بسيج است كه حماسه آفرين خواهد بود.

نماينده ولي فقيه در كردستان به تنوع در كار فرهنگي در جامعه اسلامي تاكيد كرد و افزود: در انجام برنامه هاي فرهنگي جاذبه ايجاد كنيد و با جذب جوانان به سمت امر به معروف و نهي از منكر به سمت مبارزه با تهاجم فرهنگي برويد.

140 هزار نفر از جمعیت زنان استان کردستان عضو بسیج هستند

جانشین سپاه بیت المقدس استان کردستان نیز در این دیدار اظهار داشت: نیمی از جمعیت 1.5 میلیون نفری استان کردستان را زنان تشکیل می دهند که از این جمعیت بالغ بر 140 هزار نفر عضو بسیج مستضعفین هستند.

سرهنگ حمزه علی علیخانی به تشریح اقشار بسیج در سپاه بیت المقدس پرداخت و ادامه داد: پایگاه های مقاومت بسیج در کردستان در راستای کیفیت بخشیدن به برنامه های طرح صالحین در تلاش هستند.

وی با اشاره به فعالیت بسیج خواهران در استان کردستان یادآور شد: بسیج خواهران در امر عفاف و حجاب فعالیت چشمگیری داشته و آموزش های اعتقادی، بصیرتی و مشاوره خانواده تاثیرگذاری در برنامه کاری خود دارند.

جانشین سپاه بیت المقدس بیان کرد: سپاه بیت المقدس کردستان در تلاش است تا خواسته ها و منویات مقام معظم رهبری را محقق کرده و آنچه که مورد انتظار است را جامه عمل بپوشاند.