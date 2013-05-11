کشف و ضبط 70 کیلوگرم تریاک با تلاش پلیس استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: درعملیات مشترک پلیس استان کرمانشاه و ایلام 70 کیلوگرم تریاک کشف وضبط شده است.

وی با اشاره به شناسایی و دستگیری متهمان در این عملیات اضافه کرد: با شناسایی یک زن و مرد که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند گروهی از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای مراقبت های ویژه و با همکاری پلیس کرمانشاه موفق به دستگیری متهمان شدند.

وی اضافه کرد: این متهمان که قصد وارد کردن این محموله 70 کیلوگرمی مواد مخدر را به استان ایلام داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

سردارعلی دولتی بیان داشت: این متهمان تحویل مراجع محترم قضایی داده می شوند تا صدور حکم برای آنها صورت گیرد .