۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

بازدید عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات از ثبت نام کاندیداها

عضو هیت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری دقایقی پیش از محل ثبت نام کاندیداهای داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی زاهدی عضو هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری از محل ثبت نام کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور بازدید کرد.

براساس این گزارش زاهدی ضمن بازدید به خبرنگاران گفت که ساعت 3 بعداظهر امروز جلسه ای با حضور اعضای هیئت مرکزی نظارت برگزار می شود و مسائل مربوط به انتخابات پیش رو مورد بررسی قرار می گیرد.

زاهدی همچنین گفت: روند نام نویسی از داوطلبان ریاست جمهوری بسیار مناسب است.

وی خاطر نشان کرد: از سوی وزارت کشور برخورد یکسان میان کاندیداهای مطرح و کاندیداهای عادی یکی از ویژگی های خوب این دوره است.

 

 

 

 

کد مطلب 2051939

