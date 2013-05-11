۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۹

محمدی اصل خبر داد:

سرانه فضای ورزشی در لرستان به ازای هر نفر 49 سانتی متر است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان گفت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی به ازای هر نفر در این استان 49 سانتی متر است.

رضا محمدی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در استان لرستان به ازای هر نفر 49 سانتی متر است و یکی از اولویتهای اداره کل ورزش و جوانان لرستان رسیدن به میانگین کشوری در این زمینه است.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه باید سرانه فضای ورزشی در لرستان به یک متر می رسید، ادامه داد: این در حالیست که در حال حاضر در برنامه پنجم توسعه قرار داریم و هنوز سرانه فضای ورزشی در لرستان 49 سانتی متر است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان با بیان اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه سهم وزارت ورزش و جوانان ایجاد 50 سانتی متر فضای ورزشی بوده است، عنوان کرد: همچنین سهم سایر دستگاههای اجرایی 35 سانتی متر و بخش خصوصی نیز 15 سانتی متر بوده است.

محمدی اصل یادآور شد: طی این چند سال سرانه ایجاد فضای ورزشی توسط بخش خصوصی یک سانتی متر و دستگاههای اجرایی نیز 15 سانتی متر بوده است.

وی با اشاره به برنامه های اداره کل ورزش و جوانان لرستان برای ارتقای فضای ورزشی در استان گفت: یکی از اولویتهای این اداره کل پیگیری برای تخصیص بیشتر اعتبارات ملی در این حوزه است.

