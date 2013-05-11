دستگیری مهدی کافر با شلیک پلیس/ متهم مواد مخدر را جلوی چشم ماموران بلعید

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل ماموران پایگاه هشتم پلیس امنیت با دستور قضایی در جریان فعالیت یکی از ارازل و اوباش منطقه فلاح به نام مهدی معروف به مهدی کافر قرار گرفتند در بررسی های ماموران مشخص شد این شرور دارای سوابق کیفری متعددی از جمله شرب خمر، شرارت، فروش مواد مخدر، عربده کشی، اخلال در نظم عمومی و باج‌گیری است که از چندی قبل از محله متواری شده و دارای جا و مکان مشخصی نیست.

ماموران در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه وی را در حوالی بازار مبل در یافت آباد که پاتوق ارازل و اوباش و زنان معلوم الحال بود را شناسایی کنند.

ماموران پس از 48 ساعت تحت نظر قرار دادن مخفیگاه این فرد متوجه شدند آنها از این خانه مجردی بعنوان محل توزیع مواد مخدر استفاده می کنند. با شناسایی مخفیگاه این ارازل و اوباش سطح یک منطقه فلاح و همدستانش ماموران خانه وی را محاصره کردند وهنگامی که او قصد داشت با شخصی به نام امیر وارد خانه شود، طی عملیاتی ضربتی وارد خانه شدند. همزمان با حضور ماموران مهدی کافر مواد مخدر همراهش را بلعیده و به همراه همدستش اقدام به فرار می کند.

سرانجام پس از عملیات تعقیب و گریز متهمان با شلیک پلیس دستگیر شدند. در بازرسی از خانه متهمان یک قبضه قمه، تبر، دو قبضه چاقوی زورگیری، چندین کابل تسمه ای، ده ها هزار هایپ کشف و در بازرسی بدنی از مهدی کافر نیز دو قبضه چاقوی 20 سانتی کشف و ضبط شد.

متهمان پس از انتقال به پایگاه هشتم پلیس آگاهی با قرار قانونی از سوی مرجع قضایی راهی زندان شدند.