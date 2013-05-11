۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

حمله کودکان و نوجوانان به نبیل العربی با کوکتل مولوتف

دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته در جریان عزیمت به محل کار خود از سوی چند کودک و نوجوان که کوکتل مولوتوف در دست داشتند مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته هنگام رفتن به دفتر کار خود در اتحادیه عرب توسط شماری کودک و نوجوان که کوکتل مولوتوف در دست داشتند محاصره شد و از سوی آنها مورد تعرض قرار گرفت.

وی در پایان سمینار "دموکراسی و توسعه نظام منطقه ای عربی" اظهار داشت: تعدادی کودک و نوجوان که کوکتل مولوتوف در دست داشتند مرا محاصره کردند و متاسفانه باید بگویم آنها من را توقیف کرده بودند.

نبیل العربی خاطر نشان کرد: اتحادیه عرب در معرض انتقاداتی قرار دارد و نیازمند اصلاح منشور این اتحادیه است.

