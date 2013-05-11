سرنوشت شوم دیکتاتورها/80 سال حبس برای رهبر سابق گواتمالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "افرین ریوس مونت" دیکتاتور سابق گواتمالا، دیروز جمعه بر اساس حکم دادگاه به ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت در دوران جنگ های داخلی این کشور، به 80 سال حبس محکوم شد.

هزاران نفر از مردم گواتمالا با تجمع در محوطه بیرونی دادگاه، با سر دادن شعار "عدالت" خواستار جاری شدن عدالت در مورد مونت بودند و در نهایت قضات، 50 سال حبس برای نسل کشی و 30 سال زندان برای جرم جنایت علیه بشریت برای وی در نظر گرفتند. این نخستین باری است که یک رئیس جمهور سابق با این اتهام در کشورش محاکمه می شود.

ریوس مونت 86 ساله، در سال 1982 و پس از کودتا به قدرت رسید. به گفته مقامات قضایی، وی در مقابل اقدامات جنایتکارانه سربازان دولتش همچون تجاوز و شکنجه، چشم خود را بسته بود. این جنایات طی سال های 1960 ـ 1996 و در دوران بحران داخلی که خون بارترین روزهای این کشور بود، رخ داده است. در آن سال ها دست کم 250 هزار نفر جان سپردند.

رای دادگاه، خانواده هایی را شادمان نمود که یکی از اعضای خود را بر اثر اقدامات جنایتکارانه او از دست داده بودند. "خوزه رودریگز سانچز" رئیس اطلاعاتی ریوس مونت، در این دادگاه حضور داشت اما از این دو اتهام تبرئه شد.

بحران داخلی گواتمالا در سال 1996 و بنا بر توافق نامه صلح، پایان گرفت. ریوس مونت پیش از حضور در دادگاه بیش از یک سال در بازداشت خانگی به سر می برد .