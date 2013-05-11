بزرگترین پروژه بهسازی شهری مراغه به بهره برداری می رسد

نادرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: فاز سوم رودخانه صوفی چای که بزرگترین پروژه بهسازی شهری مراغه است الگوی دیگر شهر هاست که در سالروز آزاد سازی خرمشهر با حضور مسئولان شهری مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود: فرهنگسرای الغدیر و پارک گلشن زهرا از دیگر پروژه هایی است که در دو ماه آینده افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ابراهیمی همچنین به پروژه هایی که در دست احداث شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه است نیز اشاره کرد و گفت: ترمینال مسافربری و سایت شهدای گمنام مراغه از دیگر طرح های این شهرداری است.

شهردار مراغه افزود: در شهرستان مراغه تاکنون 2 ایستگاه آتش نشانی فعالیت می کنند و با توجه به گسترش شهرستان و ایجاد شهرک های بزرگ در منطقه ایستگاه سوم آتش نشانی مراغه نیز در آینده ای نه چندان دور مورد بهر ه برداری قرار خواهد گرفت.

ابراهیمی در پایان ابراز داشت: در زمینه جذب گردشگر که یکی از سیاست های شهرداری و شورای اسلامی شهر مراغه است محل های گردشگری از جمله مقبره اوحدی مراغه ای و رصد خانه بهسازی می شود.