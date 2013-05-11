به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پناهی افزود: جمع‌آوری صدقات یکی از عمده طرح‌های اجرایی توسط کمیته امداد است که به صورت مستمر در طول سال انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه جمع‌آوری صدقات بر اساس عمل به سنت‌های حسنه صورت می‌گیرد، اضافه کرد: خوشبختانه با اطلاع رسانی انجام شده اعتقادات عمیق مذهبی که در بین مردم شهرستان وجود دارد، طرح صدقات به یکی از طرح‌های پردرآمد تبدیل شده است.



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان، در ادامه با اشاره به اینکه جمع‌آوری صدقات از محل صندوق‌ها بزرگ، کوچک و متوسط صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر 60 هزار صندوق صدقه شامل صندوق‌های خانگی، ادارات و معابر و میادین در شهرستان زنجان وجود دارد.



پناهی تاکید کرد: سال گذشته از صندوق‌های موجود در شهرستان زنجان 19 میلیارد و 800 میلیون ریال صدقه جمع‌آوری شد.



وی ، در پایان به محل هزینه کرد صدقات نیز اشاره داشت و گفت: کمک به تامین معیشت مددجویان، حل مشکلات تحصیلی و فرهنگی، اعطای کمک هزینه خرید جهیزیه به نوعروسان و ... از محل‌های هزینه‌کرد انتخابات است.



تخفیف 100 درصدی شهرداری زنجان در بافت فرسوده

شهرداری زنجان در راستای تسریع در نوسازی و احیای بافت فرسوده تخفیف 100 درصدی ارائه می‌دهد.



به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری زنجان، شهرداری زنجان در راستای تسریع در نوسازی و احیای بافت فرسوده و ترغیب همشهریان برای نوسازی و همچنین حمایت از تولید مسکن تخفیف 100 درصدی ارائه می‌دهد.



این تخفیف شامل 100 درصد تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه و 50 درصد تخفیف در مازاد بر تراکم بدون اعمال محدودیت زمانی ارائه می‌شود.



یازدهمین نشست تخصصی خوشنویسان زنجان برگزار می شود



یازدهمین دوره نشست تخصصی خوشنویسان زنجان روز شنبه (21 اردیبهشت) سال 92 به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان برگزار می شود.



مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان، گفت: در این سلسله نشست ها آثار خوشنویسان زنجان توسط اساتید برجسته کشوری نقد و بررسی می شود.



اکبری افزود: این کارگاه یازدهمین دوره از سلسله نشست های تخصصی خوشنویسان زنجان است که با حضور سید حیدر موسوی، یکی از اساتید برجسته خوشنویسی کشور و جمعی از خوشنویسان زنجان برگزار می شود.



وی ، ارتقاء سطح هنرمندان خوشنویس زنجان را از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این سلسله نشست ها عنوان کرد و افزود: در این کارگاه آموزشی، سید حیدر موسوی شیوه ها و فنون سطرنویسی را مورد بررسی قرار خواهد داد.



مسئول روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان یادآور شد: واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان زنجان در راستای ارتقاء سطح خوشنویسی در زنجان اقدام به برگزاری برنامه های مختلفی از جمله برپایی نمایشگاه های انفرادی و گروهی،برگزاری ورکشاپ های آموزشی، برگزاری چندین دوره کتابت آیات قرآنی و ادعیه و همچنین برگزاری دوره های تخصصی خوشنویسی کرده است.



یادآور می شود یازدهمین نشست تخصصی خوشنویسان زنجان ساعت 16 روز (21 اردیبهشت) سال 92 در محل سالن فرهنگ و هنر شهید آوینی حوزه هنری زنجان برگزار می شود.