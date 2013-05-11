سفال و سراميك همدان در كاخ سعدآباد به نمايش گذاشته مي شود/ 50 درصد صادرات صنايع دستي همدان مربوط به سفال است

بهجت عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته ميراث فرهنگي از مروجان و احياكنندگان صنايع دستي همدان در جشنواره شيخ بهايي تهران، تجليل مي شود.

وي با بيان اينكه بيش از 50درصد صادرات صنايع دستي استان، مربوط به سفال است، گفت: سال گذشته بيش از 17ميليون دلار سفال به طور رسمي و غير رسمي از استان همدان صادر شده است.

عباسي ادامه داد: ميزان صادرات رسمي صنايع دستي استان سال گذشته 23 ميليون و 442 هزار و 141 دلار بوده است.

معاون صنايع دستي همدان با اشاره به اينكه صادرات غير رسمي صنايع دستي استان از بندر گناوه، باكو و تهران انجام مي شود، اظهار كرد: سال گذشته ميزان 2 ميليون و 944هزار دلار صنايع دستي از قبيل مروار بافي، فرش چرمي و منبت و غيره به طور غير رسمي از استان صادر شد.

وي در پايان ميزان كل صادرات صنايع دستي استان به طور رسمي و غير رسمي را 26ميليون و 386 هزار و 141 دلار عنوان كرد و افزود: اين ميزان صنايع دستي به كشور هايي مانند عراق، هلند، امارات، تركيه، قطر، آلمان، ايتاليا، بلغارستان، دانمارك، كويت، آذربايجان، سودان و تونس صادر شده است.