نقالی واقعه فتح خرمشهر در کرمان/ اهداء 5000 جلد کتاب دفاع مقدس به کتابخانه های کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد مهدی ابوالحسنی با بیان اینکه شش هزار شهید متعلق به عملیات بیت المقدس است که 207 نفر از آنان از استان کرمان هستند؛ از شهیدان حمید عرب نژاد، حمید ایرانمنش(معروف به حمید چریک)، ناصر فولادی، محمدتقی ابوسعیدی و امیر محمدرضا سیف الدینی به عنوان شهدای شاخص این عملیات از استان کرمان نام برد.

وی با اشاره به تقارن سوم خرداد امسال با ولادت حضرت علی( ع)بیان کرد: رمز عملیات بیت المقدس نیز" یا علی بن ابیطالب" بوده است که پس از 31 سال از آن روزها این تقارن باعث می شود که برنامه های امسال بیشتر از سالهای گذشته رنگ و بوی ولایی به خود بگیرد.

سرهنگ پاسدار ابوالحسنی گفت: اهداء پنج هزار جلد کتاب با موضوع دفاع مقدس به کتابخانه های مدارس، دانشگاه ها و مساجد استان کرمان، حضور راویان و خاطره گویی در مساجد، اجرای مارش پیروزی توسط گروه های موزیک نظامی و انتظامی و رونمائی از 10 عنوان کتاب دفاع مقدس در منازل خانواده معظم شهدا از جمله برنامه های پیش بینی شده برای سوم خرداد است.

دبیر ستاد گرامیداشت سوم خرداد ادامه داد: دیدار مدیران کل و فرمانداران با خانواده های معظم شهدای عملیات بیت المقدس استان، قرائت زیارت عاشورا در گلزارهای شهدا، برگزاری جلسه شورای اداری استان در روز دوم خرداد در گلزار مطهر شهدای استان کرمان از دیگر برنامه های قابل ذکر است.

وی نقالی واقعه فتح خرمشهر در تعدادی از پارک های شهر، صبحگاه مشترک توسط سپاه ثارالله استان، آذین بندی سردرب ادارات و برپایی ایستگاه های صلواتی را نیز به عنوان تعدادی دیگر از برنامه های این روز مطرح کرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یادآور شد: توزیع نوار صوت شهید حمید ایرانمش مربوط به یک ساعت قبل از شهادت وی را از دیگر برنامه های سوم خرداد است.