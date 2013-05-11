به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته تولید گاز در بخش بالادستی صنعت نفت به دلیل عدم راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و سایر طرح‌های توسعه میادین مستقل هیچگونه افزایشی را تجربه نکرد با این وجود با رفع برخی از گلوگاه‌های عملیاتی، تولید گاز در پالایشگاه‌ها حدود 5 درصد افزایش یافت.



بر این اساس سال گذشته ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌ها حدود 7.5 میلیارد مترمکعب در مقایسه با سال 1390 افزایش یافت که کاهش دوره تعمیرات اساسی، تامین به موقع قطعات یدکی و رفع برخی از گلوگاه‌های تولید منجر به کاهش ظرفیت خالی در پالایشگاه‌ها و در نهایت افزایش تولید گاز شد.



از سوی دیگر سال گذشته بخش عمده از گازهای ترش به جای تزریق در مخازن نفت در پالایشگاه‌ها شیرین سازی شده است به طوری‌که سال گذشته معادل 5.8 میلیارد مترمکعب گاز تولیدی فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به‌جای انتقال و تزریق به مخازن آغاجاری در پالایشگاه‌های بیدبلند یک و فجرجم شیرین سازی شده است.



رضا الماسی مدیرعامل شرکت انتقال گاز با بیان اینکه سال گذشته 2.4 میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه فجرجم برای شرین سازی منتقل شده است، گفت: همچنین در پالایشگاه بیدبلند یک هم حدود 3.4 میلیارد مترمکعب گاز شرین سازی شده است.



سال گذشته با انتقال گازهای ترش پارس جنوبی به این دو واحد پالایشگاهی حدود 40 میلیون مترمکعب (معادل تولید 1.5 فاز پارس جنوبی) گاز شرین سازی و به شبکه سراسری تزریق شده است.



اجرای 10 طرح جدید پالایش گاز



با این وجود، برای سالجاری اجرای 10 طرح جدید افزایش و بهینه‌سازی تولید گاز در پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است که اجرای این پروژه ها علاوه بر افزایش پایداری تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی، زمینه افزایش تولید برخی از محصولات گازی را هم فراهم می کند.



فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه ایلام با ظرفیت تولید 3 میلیون مترمکعب گاز، طراحی، ساخت و اجرای فاز سوم طرح توسعه پالایشگاه هاشمی نژاد با هدف افزایش 12 میلیون مترمکعبی تولید روزانه گاز، طرح استحصال گاز پالایشگاه فجرجم با ظرفیت تولید روزانه 200 تن گازمایع از مهمترین طرح های تولیدی هستند.



همچنین ساخت و راه‌اندازی مجتمع جدید تولید مواد بودار کننده گاز در عسلویه با ظرفیت 800 تن در روز، طرح بهینه سازی پالایشگاه گاز سرخون و قشم، ساخت و راه‌اندازی بویلر جدید گازی در پالایشگاه هاشمی‌نژاد، پست جدید 132 کیلوولتی برق در مجتمع گازی پارس جنوبی، طرح استحصال گوگرد در پالایشگاه فجرجم و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در پالایشگاه خانگیران از دیگر طرح‌های در دست اجرا است.



در شرایط فعلی عملیات اجرایی ساخت خط لوله 75 کیلومتری به قطر 8 اینچ انتقال میعانات گازی از جزیره قشم به بندرعباس آغاز شده که با بهره‌برداری از این پروژه ظرفیت مازادی برای تولید و انتقال میعانات گازی ایجاد خواهد شد.