به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، نخستین جلسه لیگ وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور ساعت 11 صبح روز یکشنبه پنجم خرداد در محل فدراسیون تشکیل می‌شود که دستور این نشست بررسی آیین نامه لیگ در سال 1392 و مشخص کردن زمان شروع مسابقات است.

براین اساس فدراسیون وزنه برداری طی نامه‌ای از تیم‌های پرسپولیس، پیکان، شرکت ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، پدافند هوایی، MRI شیراز، هیات وزنه برداری بوشهر، نیروی زمینی ارتش، عقاب درخواست کرده است تا نماینده تام‌الاختیار خود را برای شرکت در این نشست به سازمان لیگ معرفی کنند. دیگر تیم‌های علاقمند به شرکت در لیگ وزنه‌برداری هم می‌توانند با معرفی نماینده خود به فدراسیون در نشست هماهنگی لیگ وزنه‌برداری حضور داشت باشند.



رقابتهای لیگ وزنه‌برداری بزرگسالان در سال 91 با حضور هفت تیم شرکت ملی حفاری ایران، مناطق نفت خیز جنوب، پدافند هوایی، MRI شیراز، هیات وزنه‌برداری بوشهر، نیروی زمینی ارتش و عقاب برگزار شد و با قهرمانی تیم ملی حفاری به پایان رسید.