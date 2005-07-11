استيون سيگال با جاسوس بيگانه در شبكه سوم

به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، فيلم سينمايي "جاسوس بيگانه" محصول كشور آمريكا است. اين فيلم به كارگرداني "مايكل ابلوويتس" ساخته شده است. در اين فيلم "استيون سيگال"، "هاري وان گوركام" و "جفري پي يرس" بازي مي كنند.

داستان اين فيلم درباره يك ماموران سازمان سيا است كه از نيروي "كا،گ،ب" مي خواهد تا بسته اي را از شهري به شهر ديگر برساند. از آن جا كه او تعهداتي از قبل نسبت به آنان دارد، اين كار را قبول مي كند، اما وقتي متوجه مي شود بسته مذكور قرار است جايي را تخريب كند ماجرا عوض مي شود

اين فيلم بزودي از شبكه سوم سيما به روي آنتن مي رود.