رشد 38 درصدی صدور سند مالکیت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عبدی کمیشانی صبح شنبه در نشست مشترک مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران با روسای ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانهای استان اظهار داشت: در سال گذشته کارکنان ثبت استان به 181 هزار و 299 مورد استعلامات پاسخ دادند و درآمد حاصله ثبت اسناد واملاک مازندران در سال 91 بیش از 241 میلیارد ریال بوده که از این لحاظ جز دومین دستگاه در آمد زا در استان محسوب می شود.

وی افروذ: ثبت اسناد و املاک مازندران در حوزه کاداستر جز 5 استان برتر کشور بوده و در حوزه آی تی و ارائه خدمات ثبتی الکترونیکی به مردم بیشتر کارها در حال حاضر به صورت الکترونیکی در حال انجام است.

عبدی، اجرای قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، داده آمایی پرونده های جاری، جانمایی نقشه های یو تی ام اراضی ملی در بانک کاداستر، پلاک گذاری نقشه های ثبتی، اتصال دفاتر ازدواج و طلاق به سامانه ثبت احوال جهت ارسال الکترونیکی اعلامیه ازدواج و طلاق و مجهز کردن دفاتر ازدواج و طلاق به تجهیزات رایانه و اتصال به سامانه الکترونیکی، الکترونیکی کردن امور ثبت و تعیین نام و ارسال آگهی های شرکتها و واگذاری بعضی ازخدمات قضایی و صدور اجرائیات به دفاتر اسناد رسمی، تعویض اسناد قدیمی با اسناد کاداستری، تحقق تنظیم آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی با امضا الکترونیکی را ازجمله مهم ترین برنامه های در دست اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در سال جاری دانست.

وی بیان داشت: از زمان شروع ثبت نام متقاضیان قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی ارضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تا کنون66 هزار و 452 مورد از مازندران برای دریافت سند مالکیت رسمی در سامانه الکترنیکی سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت نام کردند که از این تعداد 58 هزار و 190 مورد برای ساختمانها و چهار هزار و 465 مورد برای زمین های مزروعی و سه هزار و 797 مورد برای باغات استان در خواست سند مالکیت رسمی کردند و بیشترین تعدادثبت نام مربوط به شهرستان بابل با هشت هزار و 253 مورد است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: سال گذشته 111 هزار برگ سند مالکیت در مازندران صادرشد که از این تعداد هزار و 91 برگ سند برای املاک دولتی صادر شد و اسناد مالکیت صادره در سال 91 نسبت به سال 90، 38درصد رشد داشت و در مجموع در مازندران، تاکنون بیش از 180 هزار فقره سند تک برگی صادر شده که به مرور زمان باید در فرآیند ثبتی کلیه اسناد دفتر چه ایی به کاداستری تبدیل شود.

عبدی افزود: در فروردین ماه سالجاری، تعداد هفت هزار و 480 سند مالکیت صادر شد که نسبت به فرودین ماه سال گذشته، 37 درصد رشد داشته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران افزود: در سال گذشته 30 هزار و 794 مورد ازدواج و شش هزار و 548 مورد طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق استان و 959 هزار معامله و سند در دفاتر اسناد رسمی استان به ثبت رسید.



