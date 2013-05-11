برداشت مکانیزه پنبه نیازمند ساماندهی مزارع/ کشت سنتی صرفه اقتصادی ندارد

محمد تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشت پنبه در استان البرز تنها در شهرستان اشتهارد به دلیل نزدیکی به کارخانجات پنبه انجام می شود.

وی افزود: طرح های سازمان جهاد کشاورزی برای پنبه در قالب طرح های آرمانی برنامه ریزی شده است که بیشتر به سمت افزایش عملکرد در مزارع و افزایش میزان برداشت معطوف خواهد بود.

مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه در دو سال گذشته میزان برداشت پنبه از دو تن به چهار و نیم تن افزایش یافته است، اذعان داشت: در گذشته بذور سنتی برای کاشت پنبه تهیه می شد اما در چند سال اخیر و امسال کشاورزان از بذرهای تا 70 درصد اصلاح شده برای کاشت استفاده می کنند.

تاج الدینی در خصوص استفاده از دستگاه های مکانیزه در برداشت محصول پنبه در مزارع، اظهار داشت: شرکت مکانیزه موجود در شهرستان اشتهارد دستگاه های مکانیزه کاشت و داشت را تامین کرده است اما برای استفاده از دستگاه برداشت ابتدا باید مزرعه را مکانیزه کنیم تا بتوانیم از این دستگاه ها استفاده کنیم.

صرفه اقتصادی برخی محصولات عامل تغییر کشت در مزارع پنبه

مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر کشت در زمین های پنبه و گله کشاورزان از مساعد نبودن شرایط برای کاشت محصول نسبت به گذشته، گفت: مزیت نسبی و صرفه اقتصادی برخی از محصولات دیگر نسبت به گنبه موجب شده است تا برخی از کشاورزان بیشتر به سمت کاشت بذرهایی مانند ذرت علوفه ای روی بیاورند و این امر باعث شده تا سطح زیر کشت پنبه کاهش یابد.

تاج الدینی ادامه داد: به دلیل کشت سنتی پنبه در گذشته میزان برداشت و عملکرد نسبت به استعداد زمین های موجود قابل قبول نبود اما در چند سال اخیر با افزایش میزان عملکرد به نقطه مطلوبی در بحث پنبه دست پیدا کرده ایم.

وی گفت: برای افزایش میزان عملکرد نیاز به برداشت مکانیزه داریم که این امر با ساماندهی زمین های کشت پنبه امکان پذیر خواهد بود.

مدیر بخش زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در پایان با بیان اینکه پنبه برای استان البرز به لحاظ صرفه اقتصادی و اشتغال زایی یک محصول استراتژیک محسولب می شود، گفت: در حال حاضر پنج کارخانه در شهرستان اشتهارد سالانه حدود دو هزار و 500 تن پنبه را فراوری می کنند.