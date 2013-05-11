4 مجوز سرمایه گذاری خارجی برای یزد صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی میر، صبح امروز در نشست ستاد جذب سرمايه گذاري خارجي استان يزد اظهار داشت: این طرح ها در زمینه های فولاد، تولید فرآورده های نفتی و کاشی و سرامیک است که مجموع سرمایه گذاری مصوب این طرح ها افزون بر 343 میلیون دلار و 30 میلیون یورو است.

وي عنوان كرد: همچنین دو طرح سرمایه گذاری خارجی شامل فولاد و نانو لاستیک که عملیات اجرایی آن سال گذشته با حجم 12 میلیون دلار در استان يزد آغاز شده بود، به زودی به بهره برداری می رسد.

مير يادآور شد: همچنین در سال گذشته در راستای معرفی مزیت ها و جذب سرمایه گذاری، جلسات معرفی و تشریح طرح های سرمایه گذاری در زمینه های فولاد، کاشی و سرامیک، پتروشیمی، معدن و تولید کپسول CNG با حضور سرمایه گذاران کشورهای ایتالیا، هند، ترکیه، هنگ کنگ، پاکستان و کویت تشکیل شد.

دبیر ستاد سرمایه گذاری استان یزد اضافه کرد: طی همین مدت پیگیری های لازم برای اخذ مجوز استانی دو طرح سرمایه گذاری خارجی در زمینه فولاد با حجم سرمایه گذاری سه هزار و 750 میلیارد ریال انجام و براي كسب مجوز به سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي كشور فرستاده شد.

میر گفت: همچنین در راستای نظارت بر روند پیشرفت پروژه های خارجی و رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری خارجی ضمن بازدید از پروژه ها و کارخانه های مربوطه پیگیری های لازم در خصوص رفع موانع و مشکلات آنها اقدامات لازم صورت گرفت.