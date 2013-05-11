تولید انیمیشن "گنجینه" به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود صفوی درباره تولید این انیمیشن گفت: تولید سریال انیمیشن "گنجینه" در خرداد سال گذشته آغاز شد و اكنون در مرحله میكس صدا و تصویر قرار دارد. این سریال در 105 قسمت تولید شده و فاز دوم تولید آن نیزبه زودی آغاز می شود.

صفوی افزود: این انمیشن در هر قسمت به صورت وله یك دقیقه‌ای پخش خواهد شد كه در هر قسمت مضامین فرهنگی در زمینه‌های مختلف به دو صورت زشت و زیبا برای مخاطبان به نمایش درمی‌آیند.

مدیر مركز مطالعات و تولیدات انیمیشن حوزه هنری درباره تكنیك به‌كار گرفته شده در این انیمیشن گفت: "گنجینه" اثری 2 بعدی است كه در آن دیالوگی برقرار نمی‌شود و تمام مفاهیم از طریق افكت‌های صوتی، موسیقی و تصویر به تماشاگر منتقل می‌شود.

صفوی معتقد است كاراكترها در این مجموعه با صدا و موسیقی هماهنگی كامل دارند و این اثر نه تنها برای كودكان كه برای سنین بزرگسال نیز قابل پخش است.

وی درباره عوامل سازنده این اثر گفت: كارگردانی انیمیشن "گنجینه" را حسین ترخانی و امیر دهقان و نویسنگی این مجموعه را گروه نویسندگان به سرپرستی حسین ترخانی برعهده داشته‌اند. این اثر محصول مشترك مركز انیمیشن حوزه هنری و مركز انیمیشن صبا بوده است.