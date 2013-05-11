کارگاه هنر محیطی در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کارگاه 24 تا 26 اردیبهشت ماه در مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد استان برگزار خواهد شد.

وی بیان داشت: نادعلیان از هنرمندان برجسته هنرهای محیطی کشور است که بیشتر به خاطر خلق نقشهای بدیع و زیبا و کنده کاری بر روی سنگ های رودخانه شناخته شده است.

کمالوندی افزود: فعالیتهای چند رسانه ای، حجاری، چیدمان، چیدمان ویدئویی و کارهای تعاملی از جمله حوزه هایی است که این هنرمند در آن مشغول به فعالیت است.

وی اظهار داشت: این هنرمند، آثار خود را در نمایشگاههای گروهی و انفرادی در ایران و کشورهای همچون انگلستان، لبنان،ژاپن، جمهوری آذربایجان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا و ترکیه به نمایش گذاشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش دیگری از سخنانش همچنین از برگزاری کلاسهای آموزش پیشگیری از اعتیاد در مساجد شهرستان کهگیلویه خبر داد.

کمالوندی افزود: این کلاسها با همکاری بهزیستی و انجمن به بانان سبز در راستای آشنایی خانواده ها با مواد مخدر و آسیبهای آن برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این کلاسهای آموزشی با استفاده از عکس و فیلم و اسلاید مطالب مختلفی در خصوص اعتیاد و مضرات آن توسط کارشناس بهزیستی ارائه می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه بسیاری از نابهنجاریهای اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد، عنوان کرد: متاسفانه با تولید مواد مخدر جدید توسط سوداگران مرگ سن اعتیاد در کشور بسیار پایین آمده است.

کمالوندی همچنین در بخش دیگر سخنانش با اشاره به برنامه های اجرا شده در هفته معلم گفت: همزمان با هفته معلم چهار کتاب مولفان معلم نیز در شهرستان گچساران رونمایی شد.

وی افزود: در این مراسم کتابهای "هجرت فکری، فرهنگی" تالیف "یداله مرادی" ، "اصول طراحی بانک اطلاعاتی" تالیف "سید محمد قاضی نیا"، "تجزیه وتحلیل سیستم های کامپیوتر" تالیف "امین هاشمی پور" و "نکته آموز ادبیات فارسی دوم وسوم راهنمایی" تالیف "آزاد کاییدی" رونمایی شدند.

وی یادآور شد: در سال گذشته نیز 10 عنوان کتاب از نویسندگان این شهرستان رونمایی شد.