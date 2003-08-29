برمر بمب‎ گذاري‎ در نجف‎ را محكوم‎ كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه از بغداد ، برمر در بيانيه اي اعلام كرد: بمب گذاري امروز در نجف نشان داد كه دشمنان عراق از كارهاي خود دست بر نميدارند؛ آنها عراقيهاي بيگناه را كشته و دوباره به اماكن مقدس و مورد احترام مسلمانان تجاوز كردهاند.
وي افزود :آنها بار ديگر با اين اقدام زشت چهره شيطاني تروريسم را نمايان كردند؛ من از طرف مردم و مقامات امريكا و همه دوستداران عراق با خانوادههاي قربانيان و زخميهاي اين انفجار ابراز همدردي ميكنم .
برمر تاكيد كرد: ما با پليس عراق براي تحقيق در اين باره همكاري خواهيم كرد و قول ميدهم نيروهاي امريكايي براي شناسايي و مجازات عاملان اين بمب گذاري نهايت تلاش خود را به كار بگيرند.
گفتني است در انفجار امروز دست كم 20 نفراز جمله آيت الله محمد باقر حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق كشته و بيش از 200 نفر زخمي شدند.
آيت الله حكيم اندكي پس از سخنراني در خطبه هاي نماز جمعه در شهر نجف در 180 كيلومتري جنوب بغداد شهيد شد.
پل برمر حاكم غير نظامي امريكا در عراق ، امروز جمعه انفجار خودرو ي بمب گذاري شده مقابل حرم امام علي (ع)را به شدت محكوم كرد.
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