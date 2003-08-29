برمر بمب‎ گذاري‎ در نجف‎ را محكوم‎ كرد

به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاري‎‎ مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه از بغداد ، برمر در بيانيه اي اعلام‎ كرد: بمب‎ گذاري‎‎ امروز در نجف‎ نشان‎‎ داد كه‎ دشمنان عراق‎ از كارهاي خود دست‎ بر نمي‎‎‎دارند؛ آنها عراقيهاي‎ بيگناه‎‎‎‎ را كشته و دوباره به اماكن‎ مقدس‎ و مورد احترام‎ مسلمانان‎ تجاوز كرده‎اند.

وي‎ افزود :آنها بار ديگر با اين‎ اقدام‎‎ زشت‎ چهره‎ شيطاني‎ تروريسم را نمايان‎‎‎ كردند؛ من از طرف‎ مردم‎ و مقامات‎ امريكا و همه‎ دوستداران عراق‎ با خانواده‎هاي‎‎‎ قربانيان‎‎ و زخمي‎هاي اين انفجار ابراز همدردي مي‎كنم .

برمر تاكيد كرد: ما با پليس‎ عراق‎‎ براي‎‎ تحقيق در اين‎ باره‎ همكاري خواهيم‎‎ كرد و‎ قول‎ مي‎‎‎دهم نيروهاي‎‎ امريكايي براي شناسايي و مجازات‎ عاملان‎ اين بمب‎ گذاري‎ نهايت‎ تلاش‎ خود را به‎ كار بگيرند.

گفتني است در انفجار امروز دست‎‎ كم ‎‎ 20 نفراز جمله‎‎ آيت الله محمد باقر حكيم رئيس‎‎ مجلس اعلاي‎ انقلاب‎ اسلامي‎‎ عراق‎ كشته‎ و بيش‎ از 200 نفر زخمي شدند.

آيت‎ الله‎‎‎ حكيم‎ اندكي‎‎ پس‎ از سخنراني در خطبه هاي‎ نماز جمعه در شهر نجف در ‎ 180 كيلومتري‎ جنوب‎ بغداد شهيد شد.

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