فعالیت فرامنطقه ای دفاتر خدمات الکترونیک در منطقه7

به گزارش خبرگزاري مهر، رمضان میرعباسی تکریم ارباب رجوع ، کاهش سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان را از جمله اهداف دفاتر خدمات الکترونیک منطقه 7 دانست و گفت : در ابتدا 3 دفتر خدمات الکترونیک در منطقه 7 فعال بودند ولی به دلیل نیاز پاسخگویی به شهروندان 5 دفتر خدمات الکترونیک با شماره های 702 تا 706 در این نهاد شهری خدمت رسانی می کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت بیشترین خدمات ارائه شده در این دفاتر صدور پروانه ساختمان است ، اضافه کرد : در چند ماه اخیر دفاتر خدمات الکترونیک در منطقه 7 به صورت فرا منطقه ای فعالیت دارند ، به شکلی که حتی از مناطق دیگر برای پیگیری مسائل ساختمانی و ترافیکی به این دفاتر مراجعه می کنند.

میرعباسی تامین رضایت و ارائه خدمات به موقع و کیفی به شهروندان و همچنین سهیم کردن آنان در تصمیم گیری های عمومی را از جمله اهداف دفاتر خدمات الکترونیک شهر برشمرد و افزود:‌ کلیه امور مربوط به صدور پروانه ساخت و پایان کار ، پرداخت عوارض خودرو و پیگیری استعلام ها در این دفاتر انجام می شود و شهروندان جهت تسهیل در امور اداری و حصول نتیجه می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کنند.

شهردار منطقه 7 در پایان با اشاره به این که در تمامی این دفاتر ، خدمات اخذ عوارض خودرو و در دفتر شماره 702 نیز خدمات طرح ترافیک ارائه می شود ادامه داد: تهیه پروانه ساختمان، گواهی پایان کار ساختمان و گواهی عدم خلاف مهم ترین خدماتی است که به شهروندان مراجعه کننده در دفاتر خدمات الکترونیک در سال گذشته ارائه شد.