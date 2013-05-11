5 انبار احتکار روغن نباتی در لرستان شناسایی شد

یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای بازرسی های صورت گرفته توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان پنج انبار احتکار روغن در استان لرستان شناسایی شد.

وی با بیان اینکه در راستای شناسایی این تعداد انبار احتکار در لرستان بیش از 25 تن انواع روغن نباتی کشف و ضبط شد، افزود: صاحبان این انبارها به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

مرادی همچنین با اشاره به کشف یک انبار احتکار روغن نباتی در لرستان طی هفته گذشته گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در بازرسی که داشتند یک انبار احتکار روغن به میزان 13 تن و 334 کیلو را کشف و ضبط کردند.

وی ارزش ریالی پرونده تشکیل شده برای این واحد را 549 میلیون و 676 هزار ریال عنوان کرد و گفت: این پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان یادآور شد: مردم در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا با شماره تلفن 124 تماس گرفته و جایزه دریافت کنند.