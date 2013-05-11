طرح پاكسازي 37 نقطه آلوده به موادمخدر در اردبيل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز نيكنام پیش از ظهر شنبه در تشریح نتايج اجراي طرح پاكسازي نقاط آلوده در جمع خبرنگاران افزود: این طرح با هدف ارتقا آسايش و آرامش عمومي مردم و مقابله با مخلان نظم و امنيت در جامعه و همچنين مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر اجرا شد.

به گفته وی طرح پاكسازي نقاط آلوده به مدت سه روز توسط ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر استان و با همكاري يگان هاي انتظامي اجرا شد.

رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: در اين طرح ماموران با انجام چند مرحله عمليات جداگانه 37 نقطه آلوده را از حيث عناصر ناباب پاكسازي و 78 عامل تهيه و توزيع مواد مخدر را دستگير كردند.

وی با اشاره به كشف و ضبط بیش از 29 كيلوگرم انواع مواد مخدر در زمان اجرای این طرح یادآور شد: علاوه بر این یک باند تهيه و توزيع مواد مخدر شناسايي و منهدم و چهار دستگاه خودرو نیز از قاچاقچیان موادمخدر و عناصر آلوده توقيف شد.

نیکنام كشف و ضبط تعدادي تجهيزات گيرنده امواج از ماهواره به همراه پنج دستگاه ترازوي توزين مواد مخدر را از دیگر کشفیات طرح پاکسازی نقاط آلوده برشمرد.

وی همچنين از معرفي 30 معتاد به مراكز ترك اعتياد خبر داد و بیان داشت: اجراي طرح هاي انتظامي به افزايش ضريب احساس امنيت و آرامش مردم منتج می شود؛ لذا شهروندان در تحقق اين هدف بايد ياريگر پليس باشند.