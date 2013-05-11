به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین المللی تله کامز پیش بینی کرده است که تعداد افرادی که خواستار استفاده از امکانات تلفنهای همراه هستند، اوایل سال 2014 از مرز هفت میلیارد می گذرد، درحال حاضر تعداد کاربران تلفنهای همراه 6.8 میلیارد نفر است و جمعیت زمین 7.1 میلیاد نفر تخمین زده شده است.

این اتحادیه در گزارش سال 2013 خود همچنین اعلام کرده است که بیش از یک سوم جمعیت جهان درحال حاضر آنلاین هستند به این معنا که از امکانات اینترنتی استفاده می کنند.

کشورهای مشترک المنافع مستقلی که پیشتر اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند درحال حاضر دارای بیشترین تعداد استفاده کننده از تلفنهای همراه هستند.

آفریقا با داشتن 63 خط تلفن همراه برای هر 100 نفر از کمترین میزان برخوردار است.

براهیما سانو مدیر دفتر توسعه ارتباطات راه دور در این اتحادیه گفت: هر روز ما به رقم افزایش تعداد تلفنهای همراه و رسیدن به این رقم به تعداد انسانهای روی زمین نزدیک تر می شویم.

وی افزود: انقلاب موبایلی با ارائه کاربردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در بخشهای بانکداری، آموزشی، دولتی، زیست محیطی و تجاری مردم را در کشورهای درحال توسعه تقویت می کند.

این درحالی است که دربرخی از کشورها چون هند رشد موبایلی به آهستگی صورت می گیرد.

این گزارش نشان می دهد که 2.7 میلیارد نفر که تقریبا 40 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند از اینترنت استفاده می کنند.

در اروپا 75 درصد از مردم، در آمریکا 61 درصد، در آسیا 32 درصد و در آفریقا 16 درصد از مردم آنلاین هستند.

همدون توره دبیرکل اتحادیه بین المللی تله کامز سازمان ملل گفت: این پیشرفت فوق العاده است اما هنوز هم باید کارهای بسیاری در این زمینه انجام شود. دو سوم از جمعیت جهان، چیزی حدود 4.5 میلیارد نفر هنوز از اینترنت استفاده نمی کنند به این معنا این دو سوم هنوز از بزرگترین بازار جهان دور مانده اند.