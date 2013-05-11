دانشگاه آزاد اسلامی از هیچ نامزدی حمایت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهورانی در نشست شوراي روساي واحدها و مراكز آموزشي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: در حقيقت خداوند جهان را بر اصل فاطميت خلق كرده و اگر فاطمه(س) نبود ،امامت و رسالت معنا نداشت .

وی، به تبيين جايگاه معلم و شخصيت استاد مطهري پرداخت و اظهار داشت: شهيد مطهري توانست با حضور خود در دانشگاهها تحول عقيدتي ايجاد كند و پس از انقلاب نيزبا شهادت خود توانست انقلاب اسلامي را بيمه كند.

شاهورانی، نامگذاري امسال توسط مقام معظم را به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي دليل بر اهميت انتخابات خواند و انتخابات سالم را انتخاباتي دانست كه تمام قوانين مربوط در قانون اساسي در آن باشد تا شرايط يك انتخاب آزاد فراهم شود و در كنار آن ارزشهاي اخلاقي رعايت شود.

رئيس منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی بيان كرد: انتخابات در ايران بايد براي دنيا نمونه آزادي، مردم سالاري ديني و رعايت قوانين باشد.

وي ولايت فقيه و قانون اساسي را مهم ترين اصل حكومت جمهوري اسلامي دانست و اذعان داشت: اگر قانون در مملكت حاكم و ولايت فقيه در رأس حكومت قرار گيرد قطعاً به اين انقلاب صدمه اي وارد نخواهد شد.

شاهورانی، بحث انتخابات در دانشگاهها را بسيار مهم خواند و تأكيد كرد: دانشگاهها بايد تلاش كنند تا تبيين كننده معيارهاي رهبر انقلاب در جامعه و حضور حداكثري مردم در روز انتخابات باشند.

شاهورانی حضور و ورود كانديداها را به فضاي دانشگاههاي منطقه 3 با نظارت و مراعات قوانين بلامانع دانست و تاکید کرد: دانشگاه آزاداسلامي به نفع هيچ كانديدايي فعالیت نمي كند.

وی به رعايت اخلاق اسلامي، انصاف و عدالت در انجام تمامي امور اشاره كرد و گفت: قرآن و روايت و زندگي ائمه مي توانند پالايش كننده مكاتب فكري تئوريهاي غربي باشند.

وي بيان كرد: در مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي اگر ارزشهاي اسلامي رعايت شود بسياري از مشكلات رفع می شود.

