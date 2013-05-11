مرز بین المللی مهران و ذخیره های نفت وگاز مهمترین ظرفیت های استان ایلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی ظهر شنبه در جمع اساتید و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی استان گفت: دانشجویان به عنوان مهمترین قشر تأثیرگذار جامعه هستند که باید در جهت کارآموزی و پرورش نیروی کارآمد ماهر تلاش شود.

وی نیروی انسانی کارآمد، مرز بین المللی مهران و ذخیره های نفت و گاز را مهمترین ظرفیت های استان عنوان کرد و افزود: به کارگیری مناسب این قابلیت ها نقش مؤثری در توسعه همه جانبه استان دارد.

وی با تأکید بر قویت بخش خصوصی بیان داشت: فراهم ساختن زمینه حضور سرمایه گذاران در استان و استفاده از ظرفیت های موجود برای دستیابی به اقتصادی موفق ضروری است.

شوهانی بیکاری و طولانی شدن زمان بهره برداری از برخی از طرح های عمرانی را از مهمترین مشکلات استان عنوان کرد و خواستار پیگیری بیشتر مسئولان استان در این زمینه شد.