ثبت نام زنان روستایی درشوراهای اسلامی شهر و روستا بی نظیر بوده است

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ثبت نام گسترده اقشار مختلف جامعه در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا گفت: در این دوره نیز حضور زنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پررنگ و بی نظیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه درشهرستان میناب 90 زن درشورای اسلامی روستا ثبت نام کرده اند اظهارداشت: شهرستان بندرعباس پس از این شهرستان درجدول ثبت نام شوراهای اسلامی شهرو روستا قرار دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با اعلام اینکه که آمار ثبت نام کنندگان زن روستایی در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 336 نفر بوده، اضافه کرد: این در حالی است در شوراهای اسلامی شهری نیز آمار ثبت نام کنندگان زن 120 نفر بوده است.

رئیس ستاد انتخابات استان در بخشی دیگر از سخنان خود با توجه به فرمایش امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه از دامن زن، مرد به معراج می رود ابراز داشت: دشمنان اسلام هميشه در صدد كمرنگ نشان دادن نقش زن در نظام اسلامي هستند در صورتي كه امروزه شاهديم كه زنان در درسرنوشت جامعه نقشی اساسی و کلیدی دارند.

وی به هشت سال دفاع مقدس درایران اشاره کرد و افزود: رشادتها و دلیریهای زنان ایرانی درپیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن درجبهه های حق علیه باطل بر هیچ کسی پوشیده نیست.

بامری ابراز داشت: هم اکنون نیز زنان در عرصه های مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی هم پای مردان و نیز حتی جلوتر از انان برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی فعالیت می کنند.