موج بافی و پن بافی قزوین چهار شماره ملی استاندار دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بيرانوند با ابراز خرسندي از دريافت شماره استاندارد ملي دو رشته "موج بافي وپن بافي "اظهارداشت: اين دو رشته در 338 اجلاسيه كميته ملي پوشاک و فرآورده هاي نساجي الياف با موضوع نساجي، موج بافي وپن بافي، واژه نامه و همچنین در 335 اجلاسيه كميته ملي پوشاک و فرآورده هاي نساجي الياف، آيين کار موفق به دريافت چهار شماره استاندارد ملي شدند.



وی با اشاره به روند دريافت اين شماره‌ها بیان کرد: براي نخستين بار است که دو رشته صنايع دستي در دو زمينه آيين کار و واژه نامه همزمان با هم شروع به استاندارد سازي شده و در يک کميته نهايي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه در نهايت شماره استاندارد ملي را كسب كردند.



بیرانوند بیان كرد: هنر اصيل موج بافي شماره 14907 واژه نامه،16080آيين كار و هنر اصيل پن بافي نيز شماره 14906 واژه نامه، 16081 آيين كار را دريافت کردند.



وي ادامه داد: نسخه الكترونيكي استانداردها بر روي سايت سازمان ملي استاندارد به آدرس www.isiri.org در قسمت فعاليتها /استانداردها/ فهرست استانداردهاي ملي جهت بهره برداري كليه كاربران موجود و قابل دسترس است.



بيرانوند در پايان اظهارداشت: براساس اين شماره استانداردهاي ملي، محصولات توليد شده نشان استاندارد ملي دريافت كرده و اداره استاندارد بر كيفيت محصول نظارت خواهد داشت.