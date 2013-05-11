اخلاص و قاطعیت برای بیان حقانیت لازمه کار روحانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت شاهرود ظهر شنبه در نشستی با جمعی از علما و روحانیان استان مازنداران در محل سالن همایش های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود با اشاره به اهميت امر تبليغ، اخلاص را لازمه تبليغات موثر دانست و تصریح کرد: اهل تبليغ بايد به دو نکته توجه داشته باشند اول اينکه زماني تبليغات ما تاثير گذار است که به آنچه که مي گوييم عمل کنيم و دوم داشتن اخلاص است.

وی با اشاره به رشد سریع تکنولوژی در دنیای معاصر، گفت: روحانی می تواند در امر خطیر رشد و توسعه معارف اسلام موفق عمل کند که با این تکنولوژی آشنا باشد و این مهم نیاز به همت و برنامه ریزی زیربنایی سازمان های فرهنگی خصوصا سازمان تبلیغات اسلامی دارد.

استاد حوزه و دانشگاه شاهرود ضمن بیان خاطراتی از آیت الله العظمی بهاء الدینی و آیت الله العظمی بهجت، گفت: مقام محبوبیت تنها از طریق سیر در راه تقرب حاصل می‌شود و فقط در این صورت است که تمام اعضا و جوارح انسان تحت ولایت‌الله قرار می‌گیرد.

مدير کل تبليغات اسلامي سمنان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این استان از نظر وسعت ششمين استان کشور به شمار مي رود، تصريح کرد: قرار گرفتن اين استان در مسير جاده ابريشم و با بيش از بيست مورد کاروانسرا و همچنين مجاورت با استانهاي تهران، خراسان، اصفهان، قم، مازندران و گلستان به آن اهميت ويژه اي داده است.

حجت الاسلام علي شکري با اشاره به اینکه استان سمنان داري هشت شهرستان شامل، سرخه، سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، ميامي، آرادان و مهديشهر، افزود: این استان به دليل قرار گرفتن در مسير تردد زائران علي ابن موسي الرضا و اهميت خدمت رساني به زائران براي مردم حائز اهميت است.

وي با اشاره به قدمت و وضعیت شهرستان شاهرود نیز گفت: این شهرستان، دیاری عالم پرور است و ما شاهد ظهور عالمانی چون، مرحوم آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی و فرزندان صالح ایشان و همچنین حضرت آیت الله مرتضی اشرفی، آیت الله مصطفی اشرفی، مرحوم آیت الله طاهری و شمار زیادی از علمای برجسته جهان اسلام در این منطقه هستیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: وجود آرمگاه عارفان و اديباني همچون بايزيد بسطامي، شيخ ابولحسن خرقاني، ابن يمين فرومدي و شيخ حسن جوري، اهميت اين منطقه را دو چندان مي کند.

معاون فرهنگي پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران نيز در اين ديدار با تاکيد بر ضرورت امر تبلیغ، جایگاه سازمان تبليغات اسلامي را بسيار حساس و سرنوشت ساز دانست و گفت: به فرموده امام خميني(ره)، سلاح تبليغات بسيار برنده تر است.

حجت الاسلام رحمت الله رضوي با اشاره به هجمه تبليغات دشمن و تهاجم فرهنگي آنها، هدف دشمنان را منزوي کردن نظام مقدس جمهوری اسلامي ذکر کرد و افزود: سازمان تبليغات اسلامي که به گفته مقام معظم رهبري از حسنات نظام است تا کنون توانسته در مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن خوب عمل کند.

وي با بيان اينکه جمعيت استان مازندران در ايام تعطيلات به 20 ميليون نفر هم رسيده است گفت: اين فرصت مغتنمي است تا بتوان از کارکردهاي فرهنگي بهره مناسبت برد.

معاون فرهنگي پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران در خاتمه تصریح کرد: اما از آن طرف، ورود خرده فرهنگ ها با توجه به اينکه مردم براي تفريح به اين استان سفر مي کنند مي تواند تحديد کننده باشد که نقش روحانيان در این زمینه بسيار حساس و مهم است.

