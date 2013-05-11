  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در دانشگاه امیرکبیر

تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در این دانشگاه خبر داد و گفت: با تدوین این برنامه زمینه‌ای برای حضور دانشجویان در بازدیدهای صنعتی فراهم می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علیرضا رهایی در مراسم افتتاحیه سومین هفته مهندسی ساخت و تولید افزود: برگزاری هفته مهندسی در دانشگاه موجب می‌شود تا مدیران و صاحبان صنایع مختلف کشور از نزدیک با فعالیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه آشنا شوند و این امر بستری را فراهم می‌کند تا دانشجویان نیز بتوانند با صنایع آشنا شوند و بعد از فارغ التحصیلی در صنایع مختلف مشغول به فعالیت شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: مطرح شدن مشکلات صنایع مختلف برای برطرف شدن این مشکلات از طریق فعالیت علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از دیگر مزایای برگزاری هفته مهندسی ساخت و تولید است.

رهایی با بیان اینکه جایگاه فعالیت‌های علمی در توسعه صنعت کشور نقش موثری دارد، اضافه کرد: در حوزه ارتباط با صنعت باید موضوعات تخصصی و کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.

وی از تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و خاطر نشان کرد: با تدوین این برنامه زمینه‌ای برای تشویق اساتید و دانشجویان برای برگزاری و شرکت در بازدیدهای صنعتی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 2052176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها