تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در دانشگاه امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علیرضا رهایی در مراسم افتتاحیه سومین هفته مهندسی ساخت و تولید افزود: برگزاری هفته مهندسی در دانشگاه موجب می‌شود تا مدیران و صاحبان صنایع مختلف کشور از نزدیک با فعالیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه آشنا شوند و این امر بستری را فراهم می‌کند تا دانشجویان نیز بتوانند با صنایع آشنا شوند و بعد از فارغ التحصیلی در صنایع مختلف مشغول به فعالیت شوند.



رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: مطرح شدن مشکلات صنایع مختلف برای برطرف شدن این مشکلات از طریق فعالیت علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از دیگر مزایای برگزاری هفته مهندسی ساخت و تولید است.



رهایی با بیان اینکه جایگاه فعالیت‌های علمی در توسعه صنعت کشور نقش موثری دارد، اضافه کرد: در حوزه ارتباط با صنعت باید موضوعات تخصصی و کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.



وی از تدوین سیاست تشویقی بازدیدهای صنعتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خبر داد و خاطر نشان کرد: با تدوین این برنامه زمینه‌ای برای تشویق اساتید و دانشجویان برای برگزاری و شرکت در بازدیدهای صنعتی فراهم خواهد شد.