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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۰۴

كاروند:

تقويت بعد فرهنگي جامعه راهكاري اساسي براي مبارزه با تحريم‌ها است

تقويت بعد فرهنگي جامعه راهكاري اساسي براي مبارزه با تحريم‌ها است

همدان - خبرگزاري مهر : سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان تويسركان تقويت بعد فرهنگي جامعه را راهكاري اساسي براي مبارزه با تحريم‌ها عنوان کرد.

حجت‌الاسلام علي كاروند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپايي كارگاه‌هاي آموزشي متناسب با هر مناسبت ديني و مذهبي، شناسايي مبلغان بومي و محلي، برگزاري اردوهاي فرهنگي ويژه روحانيان، شناسايي بانوان مبلغ سنتي و برپايي كارگاه‌هاي مخصوص ويژه اين اقشار، دعوت از روحانيان و مبلغان محوري و بازديد از روحانيان مستقر و طرح هجرت شهرستان تويسركان از جمله برنامه هاي پارسال اداره تبليغات اسلامي در راستاي تقويت بعد فرهنگي جامعه بود.

وي پيرامون تقويت تشكل هاي ديني افزود: تشكيل بانك اطلاعات هيئات مذهبي و كانون مداحان در سال 91 و حمايت مالي از 200 هيئت مذهبي نیز از برنامه های انجام شده در این زمینه است.

کاروند برگزاري كارگاه هاي آموزش تخصصي و عمومي ويژه مسئولان هيئات مذهبي و اعضاي كانون مداحان و شاعران آييني موجب شد، پارسال اين 2 تشكل مردم نهاد در شهرستان تويسركان در مناسبت هاي ملي و مذهبي خوب عمل كنند و دو بازوي اجرايي براي اداره تبليغات اسلامي در راستاي برگزاري برنامه هاي ملي و مذهبي به‌شمار ‌روند.

حجت‌الاسلام كاروند، ساماندهي مجالس مذهبي را از جمله برنامه‌هاي مهم اين اداره در سال 91 با همكاري كانون مداحان عنوان كرد و در بخش ديگري از سخنانش از راه‌اندازي 6 كتابخانه شبستان، برگزاري 350 گفتمان ديني در مدارس، مساجد، دانشگاه ها و بزرگداشت مناسبت‌هاي ملي مذهبي به‌ ويژه فاطميه و غدير و اعزام 200 فعال مذهبي به اردوي قم و جمكران در سال گذشته خبر داد.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي تويسركان در زمينه قرآني نيز يادآور شد: راه‌اندازي مؤسسه قرآني نورالهدايه شهر سركان، صدور مجوز 16 خانه قرآن روستايي و 3 باب خانه شهري از جمله اقداماتي است كه سال 91 در اين شهرستان انجام شده است.

كاروند برگزاري محافل قرآني با حضور قاريان استاني و شهرستاني و برپايي گفتمان هاي همايشي را از ديگر اقدامات انجام گرفته سال گذشته برشمرد و افزود: در زمينه روابط عمومي نيز در 6 ماهه اول و دوم سال 91 رتبه نخست روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي همدان را كسب كرديم.

وي پيرامون فعاليت‌هاي عمراني نيز ادامه داد: به‌همت اداره تبليغات اسلامي تويسركان تعداد خانه‌هاي عالم ساخته شده از 3 باب به 7 باب رسيد كه 2 باب آن در بخش مركزي شهرستان در حال اتمام است.

وي در ادامه از برگزاري گفتمان ديني با موضوع اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي ويژه زندانيان در تويسركان خبر داد و گفت: يکي از مشکلات جوامع ديني که توسط دشمنان ايجاد مي‌شود ترويج و تبليغ جوانان براي گرايش آنان به مواد مخدر است به همين منظور اداره تبليغات اسلامي تويسركان با همکاري اداره زندان اين شهرستان تعداد 2 گفتمان ديني با موضوع عوامل پيشگيري و مقابله با آسيب هاي مواد مخدر را در نمازخانه زندان اين شهرستان برگزار مي كند.

وي افزود: مهمترين موضوع در زمان حاضر بحث پيشگيري است و مضرات مواد مخدر به ويژه مواد مخدر صنعتي بايد براي نوجوانان و جوانان تشريح شود.

عضو شوراي فرهنگ عمومي تويسركان يادآور شد: زماني مي‌توانيم جامعه‌اي پاک داشته باشيم که افراد جامعه با احاديث و فرامين اهل بيت(ع) عجين باشند.

كاروند تصريح كرد: آموزش به زندانيان از امور ضروري است و بايد مدنظر بخش هاي فرهنگي قرار گيرد و نيروي انتظامي و دستگاه قضايي با عوامل مختلف توزيع مواد مخدر به ويژه صنعتي برخورد کند تا از آسيب بيشتر به جامعه به ويژه بين نسل جوان پيشگيري شود.

 

کد مطلب 2052181

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