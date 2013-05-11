جشنواره تئاتر معلولان مناطق جنوب كشور آغاز شد

مدير كل بهزيستي استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در اين رابطه گفت: اين جشنواره از صبح امروز شنبه در شيراز آغاز و تا روز دوشنبه كه مراسم اختتاميه است ادامه دارد.

عبدالحميد كشاورز افزود: جشنواره تئاتر معلولان مناطق جنوب كشور با حضور گروه هاي مختلفي از استانهاي هرمزگان، فارس، خوزستان و بوشهر در شيراز فعاليت خود را آغاز كرد.

وي ادامه داد: در ابتداي فراخوان برگزاري اين جشنواره 40 گروه کارهای خود را ارائه داده كه پس از پايش 18 گروه انتخاب شده و در نهايت با بررسي ها، 9 تيم از استانهاي مذكور به مرحله فينال راه يافتند.

مدير كل بهزيستي استان فارس با بيان اينكه حدود 90 الي 100 معلول در اين گروه ها هستند، بيان كرد: از اين 9 گروه سه گروه آن مربوط به استان فارس است كه از شهرستانهاي فسا، خرمبيد و شيراز به مرحله فينال راه يافته اند.