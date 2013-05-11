محور كارهاي هنري ولايت مداري باشد/معرف افزايي هنرمندان در طرح حكمت رضوي

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي سيف جمالي، ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح حكمت رضوي اظهار كرد: محور كارهاي هنري بايد حب ائمه اطهار و ولايت مداري باشد تا بر اين اساس مقوله هنر ديني شكل بگيرد.

مشاور راهبردي معاون هنري وزارت ارشاد در خصوص طرح حكمت رضوي بيان كرد: دومين دوره طرح حكمت رضوي ابتكاري بود كه در وزارت ارشاد ارائه شد و اين طرح در راستاي معرفت افزايي معارف رضوي براي هنرمندان شكل گرفته است.

سيف جمالي افزود: در دومين دوره طرح حكمت رضوي از هنرمندان رشته هاي تجسمي، موسيقي و نمايشي دعوت مي شود و هنرمنداني كه در اين طرح شركت كنند فرصتي فراهم مي شود تا در جشنواره امام رضا نيز حضور يابند.

وي با اشاره به بهره گيري از معارف الهي در آثار هنري تصريح كرد: همان طور كه حضرت آقا در بيانات خود فرمودند همه ما در مسائل فرهنگي و هنري نيازمند بهره گيري از درياي معارف الهي و ائمه اطهار (ع) هستيم.

مشاور راهبردي معاون هنري وزارت ارشاد گفت: مقام معظم رهبري نكات كليدي را در راستاي حل مشكلات فرهنگي و هنري ارائه كرده اند و در اين خصوص ضروري است كه هنر اسلامي با محتوا و آرمان هاي اسلامي بوجود آيد.

وي با بيان اين مطلب كه توقع انقلاب از هنرمند نگاه زيبا شناختي است، گفت: هنري كه همراه با معرفت و عشق باشد سبب مي شود آدمي آن هنر ناب را تحسين كند.

مشاور راهبردي معاون هنري وزارت ارشاد اظهار كرد: اگر بخواهيم آثار ناب هنري را خلق كنيم لازم نيست راه دور برويم زيرا با نگاه به خانواده شهدا، دفاع مقدس و انقلاب اسلامي مي توان زيباترين آثار هنري را آفريد.