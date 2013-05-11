آشنا سازي نخبه هاي عرصه هنري با معارف رضوي از اهداف برگزاري طرح حكمت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعيد سرابي، ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح حكمت رضوي اظهار كرد: هدف اصلي برگزاري دوره هاي حكمت رضوي توسط معاون هنري وزارت ارشاد آشنا كردن نخبه هاي عرصه هنري با معارف رضوي است.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي تصريح كرد: اين دوره به مدت يك هفته برگزار مي شود و هنرمندان و نخبه هاي استان در ادارات كل ارشاد به معاونت هنري معرفي مي شوند.

سرابي افزود: اين طرح تا پايان دهه كرامت در مشهد ادامه دارد و در هر دوره 50 نفر از هنرمندان در اين طرح دعوت شده و مفاد آموزشي توسط معاونت هنري وزارت ارشاد برنامه ريزي و آموزش داده مي شود.

وي با بيان اين مطلب كه در دومين دوره اين طرح از هنرمندان رشته هاي تجسمي، موسيقي و نمايشي دعوت مي شود، گفت: شركت هنرمندان در طرح حكمت رضوي بسترساز حضور در جشنواره امام رضا (ع) است.