شیراز قابلیت تبدیل شدن به پایانه بزرگ گل و گیاه را دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، علیرضا پاک فطرت در بازدید از باغ گل لوتوس در شهرستان مرودشت افزود: بسیاری از باغ هایی که در اختیار شهرداری شیراز قرار دارد ظرفیت تولید گل و گیاه را دارند که مدیران این حوزه باید بر اجرای این کار اهتمام بیشتری داشته باشند.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه احداث بازارچه گل و گیاه در کنار پارک بعثت شیراز نیاز به سازه سنگین ندارد ابراز امیدواری کردبازارچه گل و گیاه بعثت تا شش ماه آینده افتتاح شود.

وی با تأکید بر اینکه در کنار پروژه های عمرانی باید توجه خاصی به فضای سبز و پرورش گل و گیاه داشته باشیم، افزود: مردم شیراز، مردمی فرهنگ دوست و اهل ادب هستند و برای گل و گیاه اهمیت و ارزش خاصی قایل می باشند و گل را نشانه عشق و محبت می دانند.

وی اظهار داشت: در این راستا سازمانها و نهادهایی همچون شهرداری باید از تولیدکنندگان گل حمایت کنند و در برخی مواقع با خرید گل از تولید کنندگان و توزیع رایگان آن در بین مردم به منظور ترویج فرهنگ اقدام كنند.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه گل و گیاه موجب ارتقای روحیه نشاط در جامعه می شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از بروز ناهنجاری در جامعه باید فرهنگ استفاده از گل و گیاه را در میان شهروندان ارتقا دهیم.

پاک فطرت با بیان اینکه تعامل افراد در سایه ارتباطات شکل می گیرد، تصریح کرد: هر چه ارتباط مردم با یکدیگر بیشتر باشد احتمال بروز افکار جدید و مثبت نیز بیشتر خواهد شد و یکی از ابزارهای ارتباطات مردمی اهدا گل به یکدیگر است.

