متهم کردن سپاه به دخالت در انتخابات از ترفندهای دشمنان در انتخابات آتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضائی پیش از ظهر شنبه در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های استان بوشهر اظهار داشت: سپاه پاسداران حافظ دستاورده‌های انفلاب اسلامی است و با تمام وجود چشم به فرمان ولایت دوخته و از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن دفاع کرده و خواهد کرد.

وی با تشریح نحوه تهاجم دشمنان در دوره‌های مختلف علیه انفلاب و ارزش‌های آن افزود: بسیج و سپاه در خنثی کردن توطئه و نقشه‌های استکبار وعوامل داخلی آن نقشی ویژه و حساس ایفا کرده است؛ لذا در هر دوره از انقلاب و با توجه به شرایط مختلف، دشمنان حملاتی گسترده به سپاه را در رسانه‌هایشان سازماندهی می‌کنند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اضافه کرد: طی چند مدت اخیر وقتی فعالیت‌ها و رفتار این افراد را رصد می‌کنیم متوجه می‌شویم با تدارک سناریوهای دروغین سعی دارند چنین القا کنند که سپاه در انتخابات به نفع افرادی خاص دخالت می کند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که تاکنون سپاه تنها چشم به فرمان ولایت دوخته و از هیچ فردی در انتخابات حمایت نکرده و آینده هم نخواهد کرد و متهم کردن سپاه به دخالت در انتخابات از ترفندهای دشمنان درانتخابات آتی است.

رضائی ادامه داد: سپاه خود را هزینه انقلاب اسلامی، کشورعزیزمان و ولایت فقیه و اسلام عزیز می‌کند و البته در این راه افشاگری علیه فتنه گران و منحرفین از انقلاب واسلام را یک لحظه فراموش نخواهد کرد.

وی در ادامه با تشریح برخی انحراف‌های سیاسی گفت: انحراف‌های سیاسی بعضی‌ها ریشه در انحراف‌های عقیدتی آنان دارد. اینها نه عالم دینند و نه حاضر به تقلید از عالمان دین هستند، لذا با توجه به عدم شناختشان ازمبانی دینی وتفسیرهای انحرافی از این مبانی دچار انحرافات سیاسی وعقیدتی می شوند.

معاون سیاسی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر در پایان افزود: اینها به خطر لجاجتشان هر روز بیشتر در این انحراف فرو می‌روند و باید گفت یکی از خصلت‌های بارز این گروه انحرافی مخالفتشان در مقابل روحانیت وعالمان دینی است.