به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری خود با با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان سمنان ضمن اشاره به برگزاری ششمین جشنواره گردشگری سفر به دشت شقایق کالپوش میامی اظهار داشت: این جشنوراه روز جمعه 27 اردیبهشت ماه سالجاری برای ششمین سال متوالی برگزار می شود.



وی جشنواره سفر به دشت شقایق را یکی از موفق ترین جشنواره های گردشگری در استان سمنان دانست و گفت: با توجه به همکاری خوب مردم فرهیخته منطقه کالپوش همه ساله بر تعداد بازديد کنندگان این جشنواره افزوده مي‏ شود.



مدير کل ميراث ‏فرهنگي، صنايع ‏دستي و گردشگري استان سمنان افزود: بازدید از مناطق نمونه گردشگری دشت شقایق ها، جنگل دشت شاد، جنگل و آبشار نام نیک و دیگر جاذبه های طبیعی منطقه کالپوش، عرضه صنایع دستی و سوغات منطقه، اجرای موسیقی محلی وچوب بازی از جمله برنامه های این جشنواره است.



یزدانی با اشاره به اینکه منطقه کالپوش در 140 کیلومتری شمال میامی واقع است افزود: این منطقه سر سبز و خوش آب و هوا با 14 هزار هکتار جنگل، 30 هزار هکتار مرتع و 34 هزار هکتار مزارع زیر کشت با بارندگی کافی و اراضی مستعد برای کشاورزی و جنگلداری، در فصل بهار با دشت های مملو از گل شقایق، در شهریور ماه با گل های آفتابگردان و مناظر زیبا پذیرای گردشگران است.



به گفته وی قرار گرفتن کالپوش در مجاورت پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق و پارک ملّی گلستان از دیگر قابلیت های گردشگری این منطقه است.



مدير کل ميراث ‏فرهنگي، صنايع‏ دستي و گردشگري استان سمنان با اشاره به اینکه 27 گردشگر آلمانی، اتریشی و سوئیسی در دو روز گذشته از کاروانسرای آهوان، چشمه علی دامغان و خانه صنایع دستی سمنان بازدید کردند، افزود: این گردشگران پس از آشنایی با هنرهای دستی هنرمندان این استان در خانه صنایع دستی، اقدام به خرید سوغات و صنایع دستی کردند.



یزدانی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود، بیش از 170 گردشگر خارجی نوروز امسال از استان سمنان دیدن کردند اظهار داشت: این استان دارای بیش از یک هزار اثر تاریخی و طبیعی شناسایی شده است که از این تعداد حدود 700 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.



چشمه علی دامغان، آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی، مجموعه تاریخی بسطام، غار دربند، میدان ارگ، مسجد جامع و مسجد امام سمنان، قصر بهرام گرمسار و کاروانسرای دهنمک از جمله جاذبه های مهم گردشگری استان سمنان به شمار می آید.