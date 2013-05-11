برگزاری جشنواره بین المللی "امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان" در کرمانشاه

به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام محمد آفتابي پیش از ظهر شنبه درجلسه ي شورای فرهنگ عمومی كه با حضور دبير شوراي فرهنگ كشور و مدير كل كتابخانه هاي عمومي كشور و مديران و مسئولان فرهنگي استان کرمانشاه که در دفتر نماينده ولي فقيه و امام جمعه کرمانشاه برگزارشد، گفت: ازجمله دستوراتي كه در جلسه شوراي فرهنگ عمومي مصوب شد، اجراي همايش امام رضا(ع) درآيينه ادبيات كودك و نوجوان است كه از سري برنامه هاي يازدهمين جشنواره بين المللي امام رضا(ع) در شهريور ماه سالجاري است .

وي محورهاي پژ وهشي اين همايش را، تبيين سيماي امام رضا(ع) و فرهنگ رضوي در آيينه ادبيات كودك و نوجوان، ذكر كرد و گفت: از ديگر اهداف اين جشنواره نقد و برسي آموزه هاي رضوي، نقد و بررسي جلوه هاي ادبي و هنري فرهنگ، معرفي نقش امام رضا و فرهنگ رضوي در تحول و تطور ادبيات كودك و نوجوان و همچنين موضوع يابي، استعداديابي و جهت دهي به تحقيقات ادبي در زمينه هاي فرهنگ رضوي رضواني در آيينه كودك و نوجوان است.

آفتابي از ديگر برنامه هاي اجرايي فرهنگي در كرمانشاه را برگزاري نمايشگاه ها ذكر كرد و گفت: اين برنامه ها مستلزم همكاري و همياري ديگر دستگاه هاي استاني است .

وي افزود: ازديگر برنامه ها ي بخش نمايشگاهي، عرضه كتب رضوي، پخش برنامه هاي چند سال گذشته ، عرضه بخش مقالات و پايان نامه و بخش هنري برپايه هنر هاي نگار گري، نقاشي، تنديس، اجراي هنر هاي نمايشي( نقالي، تئاتر، پرده خواني) و همچنين اجراي سرود هايي با موضوع رضوي و افتتاح هشت كارگاه رضوي و .... در نهايت بخش تقدير از مطبوعات فعال در اين زمينه است .



