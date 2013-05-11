ثبت نام دوره هاي ممتحن قرآن كريم در خراسان رضوي آغاز شد

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: ثبت نام از علاقمندان به شركت در دوره هاي تربيت ممتحن قرآن كريم آغاز شد.

مسئول دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامي خراسان رضوي افزود: اين طرح با هدف تامين و تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد قرآني مورد نياز در تشكلهاي قرآني مردمي استان ونيز ساماندهي و يكسان سازي روشهاي ارزيابي روش تدريس و قرائت و جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي در اين خصوص بوي‍ژه در دوره هاي تخصصي قرآن كريم برگزار مي شود.

مجتهد زاده با بيان اينكه داوطلبان واجد شرايط مي توانند براي ثبت نام به محل دارالقرآن الكريم اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي واقع در بلوار مدرس مراجعه كنند افزود: اين افراد پس از ارائه مدارك مورد نظر در صورت قبولي در آزمون ورودي پذيرش مي شوند.

مسئول دارالقرآن الكريم تبليغات اسلامي خراسان رضوي گفت: به پذيرفته شدگان طي 20 ساعت آموزش و با گذراندن دوره هاي كارورزي در صورت كسب حد نصاب گواهينامه اعطا مي شود.

وي يادآور شد: تا كنون چهار دوره در سالهاي گذشته اين دوره ها برگزار شده است و تعداد 25 نفر موفق به اخذ گواهينامه معتبر اين دوره شده اند.

مجتهد زاده اعلام كرد: طرح تربيت ممتحن قرآن كريم از 21 ارديبهشت آغاز و تا دهم خرداد ماه جاري ادامه خواهد داشت.