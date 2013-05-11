همایش "حکمرانی، سیاست و دوستی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن ایرانی روابط بین الملل و انجمن جامعه شناسی ایران، اقدام به برگزاری هفتمین همایش سالانه خود تحت عنوان "حکمرانی، سیاست و دوستی" خواهد نمود.

مشارکت گسترده صاحب‌نظران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از 30 دانشگاه، مرکز و مؤسسه تحقیقاتی و پژوهشی از اقصی نقاط کشور در بزرگترین گردهمایی سالانه دانش سیاست با دریافت حدود 160 چکیده مقاله و انتشار 118 آنها در مجموعه چکیده مقالات همایش از اهمیت موضوع همایش و جایگاه انجمن در فضای علمی و دانشگاهی این حوزه حکایت دارد. طیف وسیع و متنوع دیدگاه‌ها از نفی و انکار دوستی و سیاست دوستی تا اثبات و تجویز دوستی در این چکیده ها مشاهده می شود.

در این همایش صاحبنظران علوم سیاسی کشور ازجمله دکتر قاسم افتخاری، دکتر محمدرضا تاجیک، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر محمدکاظم سجادپور، دکتر حسین سلیمی، دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر الهه کولایی، دکتر عباس منوچهری، دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی، دکتر ابوالفضل دلاوری، دکتر قدیر نصری، دکتر علی کریمی، دکتر حسین جمالی، دکتر محمدتقی قزلسفلی، دکتر علی مرشدی زاد، دکتر سیدعبدالامیر نبوی، دکتر محسن خلیلی، دکتر وحید سینایی، دکتر علی اکبر امینی، دکتر محمدعلی توانا، دکتر خلیل الله سردارنیا و... در مورد دوستی و سیاست سخنرانی خواهند داشت.

علاوه بر این، در این همایش یک سخنران دیگر که از علمای سیاست در ایران محسوب می شود، به بحث در مورد گفتمان دوستی خواهد پرداخت.

این همایش در خانه اندیشمندان علوم انسانی به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش ورشو، از ساعت 9 صبح تا 17 بعدازظهر پنج شنبه 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

پس از برگزاری همایش، مجمع عمومی و فوق العاده انجمن علوم سیاسی ایران از ساعت 17 تا 19 برگزار خواهد شد.

