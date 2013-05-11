15 هزار مدجوی بهزیستی از چرخه حمایتی خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی معاونان امور اجتماعی بهزیستی استانهای کشور از صبح روز شنبه در سالن باغستان جهاد کشالورزی قزوین برگزار شد.

محمد نفریه در این همایش گفت: در همایش های استانی سیاست ها و برنامه های کاری سازمان در حوزه معاونت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد تا ضمن رفع موانع و مشکلات راهکارهای تخصصی برای تداوم فعالیتها نیز صورت گیرد.

وی افزود: علیرغم محدودیت های اعتباری در سال گذشته خوشبختانه در حوزه اجتماعی اعتبارات مناسبی تخصیص داده شد تا فعالیتها دچار رکود نشود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: اعتبارات امور اجتماعی در سال گذشته با رشد 58 درصدی روبرو شد و در سطح کلان نیز اعتبارات از 88 میلیارد تومان به 45 میلیارد تومان رسید که شاهد رشد 78 درصدی بودیم.

نفریه یادآورشد: اعتبارات دفتر امور آسیب دیدگان بیش از 90 درصد افزایش یافت و حدود 37 میلیارد تومان هم برای گسترش فوریت های اورژانس اجتماعی در سراسر کشور اختصاص داده شده و در بخش امور کودکان هم 44 درصد رشد داشته ایم.

این مسئول گفت: دفتر توانمندسازی زنان و خانواده با افزایش 150 درصدی بودجه خود شاهد بیشترین توجه بوده و کمک هزینه ترخیص هم برای سال اول چهار میلیارد تومان تعیین شد که امسال هم بیشتر خواهد شد که برای ترخیص فرزندان شبه خانواده هزینه می شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: در بخش امداد و یارانه فرزندان دو گام اساسی برداشته شده که افزایش 20 درصدی یارانه ها از 700 میلیون تومان به هفت میلیارد تومان از جمله آنهاست و اولویت امسال نیز افزایش شهریه دانشجویی مددجویان است.

نفریه افزود: اعتبارات گروه همیار زنان هم با 277 درصد رشد از 600 میلیون تومان به دو میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده و یارانه نگهداری پرونده ها هم بیش از 880 درصد رشد داشته است.

دغدغه بهزیستی استانها را کاهش می دهیم

این مسئول اظهارداشت: با تمهیدات پیش بینی شده، نظم بندی بودجه ها و جذب اعتبارات مناسب تلاش می کنیم تا با حل مشکلات موجود دغدغه استانها را در خدمات رسانی مرتفع کنیم و طرح درجه بندی کلینیک های مدکاری از کارهای انجام شده که کلیلنیک های درجه یک حدود 14 درصد، درجه دو و سه حدود 27 درصد و فاقد درجه هم 12 درصد مشخص شده است.

نفریه یادآورشد: مصادیق توانمندسازی از کارهای ارزشمندی است که اگر به نتیجه برسد تعداد قابل توجهی از مددجویان بایستی از چرخه حمایت مستقیم خارج می شوند که این کار با جدیت امسال تداوم خواهد یافت.

15 هزار مدجوی بهزیستی از چرخه حمایتی خارج شدند

وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده قرار است سالانه حداقل 10 تا 12.5 درصد از مدجویان تحت پوشش با رسیدن به استقلال مالی از چرخه حمایتی این سازمان خارج شوند که در سال گذشته 15 هزار مددجو از پوشش خارج شدند.

نفریه اظهارداشت: گسترش پایگاههای خدمات اجتماعی با تمرکز بر محلات آسیب خیز، ساماندهی نیروهای مراکز اورژانس اجتماعی، ایجاد ردیف بودجه ای خاص در حوزه آسیب های اجتماعی و غیرقابل اجتناب و محاسبه بودجه اورژانس اجتماعی از مهمترین اولویت های امسال معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور است.

وی گفت: تهیه محتوای آموزشی خاص مهدهای کودک و ابلاغ آن به کشور، تعیین شهریه مهد کودکها، تثبیت وضعیت مهدها و افزایش تعداد آنها، واگذاری امور شبه خانواده در دستور کار این معاونت است که مقدمات اجرایی شدن آن را فراهم کرده ایم.

در این نشست دو روزه پریمانی مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان بهزیستی در خصوص عملکرد و اولویت های کاری امسال، الوند مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی و نصر مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی در خصوص عملکردهای حوزه کاری خود گزارش هایی ارائه خواهند کرد.

این نشست تخصصی فردا یکشنبه با افتتاح طرح آفتاب با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به کار خود خاتمه خواهد داد.