  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

احمدیان خبرداد:

افزایش دو برابری بازدید گردشگران ازغار کتله خور زنجان

افزایش دو برابری بازدید گردشگران ازغار کتله خور زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان گفت: بازدید از غار کلتکه خود در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مهدی احمدیان ظهر شنبه در جلسه کارگروه  گردشگری استان زنجان،نیز به اجرای طرح مجموعه تفریحی كوهستان در حاشیه سد تهم اشاره كرد و افزود: مدت زمان اجرای این طرح  هفت ماه است

وی  اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را 25 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تمام طراحی های لازم برای اجرای این مجموعه تفریحی در منطقه عمند و حاشیه سد تهم صورت گرفته است.

احمدیان تاکید کرد: این مجموعه دارای فضای اسكان موقت، سازه های اسكان دائم در قالب چادرهای سنتی، آشپزخانه و آمفی تئاتر های كوچك بوده و آماده پذیرایی از مسافران است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان  به اقدامات صورت گرفته برای مجموعه گردشگری غار كتله خور اشاره كرد کردو افزود: این مجموعه فاقد هر نوع سود آوری برای تشویق حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

کد مطلب 2052260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها