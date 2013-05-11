افزایش دو برابری بازدید گردشگران ازغار کتله خور زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مهدی احمدیان ظهر شنبه در جلسه کارگروه گردشگری استان زنجان،نیز به اجرای طرح مجموعه تفریحی كوهستان در حاشیه سد تهم اشاره كرد و افزود: مدت زمان اجرای این طرح هفت ماه است

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را 25 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تمام طراحی های لازم برای اجرای این مجموعه تفریحی در منطقه عمند و حاشیه سد تهم صورت گرفته است.

احمدیان تاکید کرد: این مجموعه دارای فضای اسكان موقت، سازه های اسكان دائم در قالب چادرهای سنتی، آشپزخانه و آمفی تئاتر های كوچك بوده و آماده پذیرایی از مسافران است.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان به اقدامات صورت گرفته برای مجموعه گردشگری غار كتله خور اشاره كرد کردو افزود: این مجموعه فاقد هر نوع سود آوری برای تشویق حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است.