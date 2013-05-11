تشدید نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه مواد غذایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه رخشانی طی ابلاغی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور از آنها خواست برنامه نظارتهای بهداشتی بر مراکز و اماکن در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل را در سال جاری تشدید کنند.

بنا بر این گزارش در این ابلاغ آمده است: در راستای كنترل عوامل محيطي به منظور کاهش بار بیماریها و مشکلات بهداشتی، با توجه به فصول گرم سال و احتمال افزایش شیوع بیماریهای منتقله از آب و غذا ضروری است برنامه ريزي جدی همانند سالهاي گذشته با حضور فعال تمامی بازرسين بهداشت محيط در ساعات غيراداري و روزهاي تعطيل با بسيج تمامی امكانات موجود در خصوص تشديد نظارتها، بازرسيها و كنترل بهداشتي مراكز تهيه، توزيع، عرضه و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي حساس و مناطق مذکور اقدام کرده و موارد مندرج در دستورالعمل را در دستور كارگروه مديريت بهداشت محیط و حرفه ای معاونتهای آن دانشگاه قرار دهند.

در ادامه این ابلاغیه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع بازرسی مرکز سلامت محیط و کار از دانشگاههای علوم پزشکی خواسته شده است نسبت به تجهیز بازرسان به ابزار و تجهیزات مرتبط با این سامانه اقدام کنند.