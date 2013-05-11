قزوین و تاجیکستان همکاری تجاری خود را گسترش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم علی حسنعلی اف معاون اتاق تجارت و صمداف دلشاد مسئول روابط بازرگانی خارجی اتاق تجارت کشور تاجیکستان روز شنبه با حضور در اتاق بازرگانی قزوین با رئیس، نائب رئیس و تعدادی از تجار قزوینی دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا کشاورز قاسمی در این نشست گفت: با وجود مشترکات فرهنگی بین ایران و تاجیکستان و ظرفیت های صنعتی و کشاورزی در قزوین بسیار مایل هستیم در زمینه ارائه خدمات مورد نیاز کشور دوست و مسلمان همکاری بیشتری داشته باشیم.

کشاورز بیان کرد: اگر موانع توسعه همکاری و مبادلات تجاری تاجیکستان با ایران برداشته شود آمادگی داریم تا ضمن سرمایه گذاری در بخشهای مورد نیاز طرفین در خصوص احداث صنایع تبدیلی، صدور محصولات شاخص استان مانند کشمش، پسته، زیتون، شیشه، مواد شوینده و کاشی و سرامیک به این کشور بستر مناسب را فراهم کنیم.

این مسئول یادآورشد: نرخ مالیات و تولید در تاجیکستان کمی بالاست و شاید برای سرمایه گذاران قزوینی سود اقتصادی مناسبی نداشته باشد که امیدواریم با پیگیری های جدی با کمک دولت این کشور بتوان شرایط سهل تری را برای حضور تجار قزوینی در فعالیت های بازرگانی فراهم کرد.

وی افزود: با مدیریت منسجم و بسترسازی بهتر می توان از ظرفیت های بسیار خوب بازار تاجیکستان برای عرضه محصولات ایرانی استفاده بیشتری کرد که با بررسی های بیشتر می توان ضمن شرکت در نمایشگاههای تخصصی سهم بیشتری از این بازار را به خود اختصاص داد.

کشاورز قاسمی تصریح کرد: شاید مسافت طولانی قزوین با تاجیکستان در کنار موضوع مالیات و موانع انتقال ارز انگیزه تجار قزوینی را برای حضور در این کشور کمتر کند لذا در نشست های تخصصی می توان نیازهای تاجیکستان و توانمندی قزوین را به طور شاخص بررسی کرد تا بتوانیم زمینه توسعه همکاری ها را فراهم کنیم.

در این نشست که تجار قزوینی فعال در عرصه مواد شوینده، شیشه، مواد غذایی، مصالح ساختمانی حضور داشتند سوالات خود را در خصوص نحوه سرمایه گذاری و تاسیس شرکت تجاری، احداث واحدهای بسته بندی و صنایع تبدیلی مطرح کردند که توسط معاون اتاق تجارت تاجیکستان به آنها پاسخ داده شد.