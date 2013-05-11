تاثير خانواده در سازندگي افراد/ اعمال فرزندان آینه رفتار والدین است

به گزارش خبرگزاری مهر، كانون خانواده محل و موقعيتي است براي ساخته شدن فرد و از اين موقعیت بايد براي خودسازي و ساختن خود و فرزندان استفاده کرد. اگر زن و مرد در محيط خانه با صداقت و با عاطفه نباشند، در دنيا و آخرت مطرود خواهند شد. چه بسا، زن در اثر بي عاطفگي شوهر خويش، عاطفه خود را نيز از دست مي دهد و اين بي عاطفگي گاهي منجر به بي عفتي او منجر مي شود.

در کانون خانواده باید سعي شود از دروغ اگر چه مصلحت آميز هم باشد، دوري شود. چنانچه مرد در خانه صداقت نداشته باشد حيله گري و تقلب كند، زن گرچه در خانه پدر با صداقت بزرگ شده باشد در مدت زمان كوتاهي صداقت خود را از دست مي دهد و اهل دروغ و نيرنگ مي شود. هم چنين اگر دختري در خانه پدري نماز را به جماعت و اول وقت مي خواند ولي به همسري مردي بي توجه يا كم توجه به نماز و عبادت در آيد ديري نمي پايد كه به رنگ شوهر خود در مي آيد. غالبا در بقيه موارد نيز چنين است.چون زن از شوهرش عفت ببيند عفيف مي شود و اگر خدايي نكرده بي عفتي ببيند و بي بندو باري مشاهده كند بي عفت مي شود و نيز اگر از شوهرش لا اباليگري ببيند در اندك زمان كوتاهي در عفت و حجابش كاهلي كرده و سستي خواهد كرد.

قطع نظر از قرآن و روايات و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) به تجربه نيز ثابت شده كه چه بسا دختراني كه لاابالي و بي توجه به حجاب وقتي به خانه همسراني مومن رفته اند مكتب خانه براي آنها سازندگي داشته و آنها را عفيف و با ايمان كرده است و بالعكس،دختراني نيز بوده اند بسيار عفيف، ولي همين كه با خانواده هايي كه با مسائل ديني و اسلامي اهميت نمي داده اند به حلال و حرام خدا توجه نمي كرده اند و در حجاب و عفاف كاهلي مي رزيده اند، وصلت كر ده اند و بي حجاب شده اند و در اين امر دين سست و كم توجه و يا اصلا بي توجه شدند.

از رسول خدا (ص) در مورد غيبت پرسيدند،حضرت فرمود: غيبت عبارتست از اينكه پشت سر برادر مسلمان سخناني را بگويي كه از بازگو كردن آن آزرده مي شود. خداوند در سوره حجرات آيه 12 مي فرمايد: يعني غيبت يكديگر را نكنيد و آيا كسي از شما هست كه دوست داشته باشد گوشت برادرخود را در حالي كه مرده است بخورد؟ قطعا از چنين كارهايي كراهت داريد.

اگر مردي در محيط خانه غيبت كند زن و فرزندانش هم اهل غيبت مي شوند. در ميان عوام مشهور است كه مي گويند از رفتار فرزندان مي توان پي به رفتار پدر و مادران برد. لذا، اگر فرزندان خانواده اي با تو گرم گرفتند بدان كه پدر و مادر آنها شما را دوست دارند و اگرآنان با تو گرم نگرفتند بدان كه پدر و مادرشان هم دوست تو نيستند، بلكه تظاهر به دوستي با تو مي كنند.

محيط خانه مكتب است، لذا وظيفه مردان است كه فرزندان خود را در اين مكتب تربيت كند. اگر فرزندان ما به واسطه اعمالمان اهل دروغ، غيبت و يا هر كار زشت و گناه ديگري شدند، آن گناه علاوه بر اين كه در نامه عمل او نوشته مي شود در نامه عمل ما نيز نوشته مي شود. زيرا كسي كه پايه گذار سنت نيكويي شود، پاداش هر كس كه بر آن سنت نيكو عمل مي كند تا روز قيامت براي آن پايه گذار سنت حسنه خواهد بود بدون آنكه از پاداش كساني كه به آن سنت عمل كرده اند چيزي كاسته شود و بالعكس، اگر كسي در اجتماع سنت ناپسند و گناهي را استوار كند، گناه اين پايه گذاري و گناه هر كسي كه به آن كار زشت و سنت ناپسند عمل نمايد بر عهده پايه گذار خواهد بود بدون اين كه چيزي از گناه آن گناهكار كاسته شود.