  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۲۲

عبدلي زاده خبر داد:

نمايشگاه طرح رحمت همزمان با ماه رجب در بندرعباس برپا مي شود

نمايشگاه طرح رحمت همزمان با ماه رجب در بندرعباس برپا مي شود

بندرعباس - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: همزمان با ماه مبارك رجب نمايشگاه طرح رحمت در بندرعباس برپا مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید عبدلی زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر برپایی نمایشگاه طرح ماه رحمت در بندرعباس، اظهار داشت: این نمایشگاه با فرارسیدن ماه مبارک رجب با هدف تنظیم بازار کالاهای اساسی از ابتدای خردادماه آغاز می شود و به مدت 10 روز ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: علاوه بر برپایی نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس، کلیه فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی کارمندی و کارگری مستقر در شهرستان بندرعباس نسبت به جذب اقلام سهمیه ای تخصیصی به استان هرمزگان به منظور توزیع گسترده و دسترسی سهل و آسان شهروندان اقدام می کنند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان تصريح كرد: عرضه کالاهای اساسی با تخفیف پنج الی 20 درصد در فروشگاه های زنجیره ای سبب عدم ازدحام و خرید آسان توسط مردم می شود و اقلام مورد عرضه به تناسب کالا با درصد تخفیفات مذکور ارائه می شود.

عبدلی زاده تاکید کرد: مردم همواره یاری گر سازمان صنعت، معدن و تجارت بوده و هستند  و امیدواریم همراهی مردم با اين سازمان در شناسایی متخلفین اقتصادی بیش از پیش باشد و مردم می توانند درصورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را به سامانه 124 اطلاع دهند و این اطمینان را داشته باشند که در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد و شهروندان می توانند با دریافت کد رهگیری پیگیر گزارشات خود باشند.

فروشگاه های زنجیره ای اتکا، رفاه، معلم، تارا، تعاونی کارمندان دولت، تعاونی 15 خرداد، تعاونی فرهنگیان و فروشگاه تعاون روستایی از تاریخ 25 اردیبشهت ماه لغایت 10 خردادماه سال جاری اقدام به عرضه کالاهای اساسی با تخفیف پنج الی 20 درصد مي كنند.

کد مطلب 2052284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه