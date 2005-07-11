رييس جمهور منتخب ار كنگره جهاني معدن حمايت خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن، محمر ضا بهرامن با اعلام اين مطلب گفت: دكتر احمدي نژاد دبير ششمين كنفرانس تونل در سال 82 بوده و با توجه به اينكه اجراي 80 درصد پروژه هاي تونل سازي در حيطه تخصص مهندسان معدن است ، وي با فضاي معدن و مسايل علمي و تخصصي مربوط به علم مهندسي معدن اشنا است ودر برنامه هاي تبليغاتي خود معادن را بعنوان يكي از اصلي ترين پتانسيل هاي قابل اتكاي كشوردانسته و گفته است بايد به معادن خود متكي باشيم.

وي افزود: رييس جمهور منتخب كه يك شخصيت علمي و دانشگاهي است بطور قطع از برگزاري بيستمين كنگره جهاني معدن در تهران حمايت خواهد كرد چرا كه وي در زمان مسووليت خود بعنوان شهردار تهران، عضو كميته عالي برگزاري كنگره جهاني معدن بوده و درجريان برگزاري اين كنگره قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: كنگره جهاني معدن يك فرصت استثنايي براي معادن و جامعه مدني ايران است تا توانمندي هاي كشوررا در اين خصوص به دنيا معرفي كند و درحالي اين كنگره را در ايران برگزار مي كنيم كه قيمت جهاني مواد معدني افزايش يافته و وضع مالي معادن دنيا بطور عمومي روبه بهبود نهاده است.

نايب رييس خانه معدن ايران افزود: تمامي كشورهاي معدني دنيا منتظرند تا بيستمين كنگره جهاني معدن در روز 16 آبان ماه سالجاري توسط رييس جمهورمنتخب در ايران افتتاح شود و بطور حتم سخنراني مبسوطي را جمع بزرگان علم معدن ارايه خواهند كرد.

بهرامن از تلاش هاي صورت گرفته در دولت خاتمي در خصوص برگزاري كنگره جهاني معدن تشكركرد و تصريح كرد: دولت خاتمي به ويژه وزير صنايع و معادن ميزباني اين كنگره را براي كشوربه ارمغان آوردند اميد است كه اين بار گرانبها را دولت احمد ي نژاد با شكوهي در خوربه مقصد خواهد رساند.