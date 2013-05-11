دومين کنگره ملی کشاورزی ارگانيک در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گنجی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دانشگاه محقق اردبیلی افزود: این کنگره ملی از سی‌ام تا سی و‌ يکم مرداد ماه امسال در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلی و با محورهاي مشخض برگزار خواهد شد.

وی توليد محصولات زراعی، باغی و دامی ارگانيک و توسعه آن را در کشور از مهمترین محورهای این کنگره عنوان کرد و یادآور شد: بررسی چالش‌های گذر از کشاورزی مرسوم به کشاورزی ارگانيک در دستور کار این کنگره قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی مديريت آب، خاک و اقليم در کشاورزی ارگانيک و مرسوم، نقش مهندسی بيوسيستم در کشاورزی ارگانيک، مديريت آفات، بيماری‌ها و علفهای هرز و گياهان دارويی و کاربرد آنها در کشاورزی از دیگر محورهای مورد بحث در این کنگره خواهد بود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این شيوه‌های نوين در توليد محصولات زراعی، باغی و دامی، کاربرد زيست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی و کشاورزی ارگانيک و تغذيه سالم از دیگر موضوعات و محورهای کنگره است.

گنجی با اشاره به راه اندازی وبگاه اين کنگره به آدرس www.ncoca.ir از پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان خواست مقالات و پژوهش های خود را در این زمینه به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

وی مهلت ارسال مقالات به اين کنگره را تا 31 خردادماه سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: علاقمندان می توانند آثر خود را به آدرس دبيرخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی و با به شماره فاکس 5510805-0451 ارسال کنند.