امکان دریافت هزینه نصب سامانه فروش در اولین سال استفاده

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وکیلی گفت: هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش از درآمد مشمول مالیات مودیان در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، صاحبان مشاغل باید بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) شوند.

وی با اشاره به اینکه 10 گروه از صاحبان مشاغل از ابتدای امسال ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش شده اند تصریح کرد: هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.